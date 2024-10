Quem são os famosos brasileiros que estão na zona de risco do furacão Milton?

A atriz Nívea Stelmann decidiu ficar em casa e esperar o fim do furacão Milton; veja os famosos que devem sentir os impactos climáticos

O furacão Milton deve passar pela costa da Flórida, nos EUA, quando for noite no Brasil nesta quarta-feira, 9. Segundo os climatologistas, o fenômeno agora é classificado na categoria 4, a segunda pior possível. No entanto, os alertas emitidos pelo governo dos Estados Unidos continuam valendo aos americanos, turistas e imigrantes.

Famosos brasileiros estão em atenção no país. Alguns estão no estado da Flórida, o que deve ter algumas regiões atingidas pelo desastre. Anitta (31), Nívea Stelmann (50) e Felipe Andreoli (44) são apenas alguns.

Nas últimas horas, a cantora de Funk Rave usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a região em que se encontra. A carioca está em Miami, que fica há alguns quilômetros da região de Tampa, cidade da Flórida que deve ser a mais atingida pelo furacão Milton.

A artista se apresentaria em um evento fechado para uma marca de jóias, mas o show foi adiado pela questão climática de emergência. Isso porque Miami deve sentir os efeitos do furacão em escala leve. Mesmo assim, as autoridades recomendam seguir todos os cuidados necessários.

Atualmente no ar como a Alexandra de Alma Gêmea, Nivea vive em Orlando e deve sentir os impactos da mudança climática. A atriz decidiu permanecer em casa com a família, diferente da maioria que tem optado por seguir para cidades seguras.

"[Decidi ficar] porque não recebemos o alarme para evacuar. A nossa região, segundo os metereologistas e o governo, é segura para permanecer em casa. Desde que chegamos e enfrentamos furacões, apenas obedecemos as autoridades e fazemos tudo o que tem que ser feito.", contou em entrevista à CARAS Brasil.

Andreoli e Rafa Brites (37) estão com os filhos em Orlando e foram impedidos de retornar ao Brasil por conta de cancelamentos e adiamentos de companhias aéreas. O ex-apresentador da Globo revelou que está em um hotel aguardando a passagem do furacão Milton.

A cantora Thaeme (39) fez diferente e deixou Orlando para uma região mais distante. "Eu literalmente fui para o aeroporto sem destino. Passei de companhia em companhia aérea, perguntando: tem espaço [em algum voo] para cinco pessoas?", disse.