Poliana Rocha mostra decoração natalina na mansão de Virginia e Zé Felipe

Decoração da área externa da mansão de Virginia continua sendo atualizada e conta com grandiosos enfeites com árvore de Natal e Papai Noel

Neste domingo, 17, a influenciadora Poliana Rocha mostrou em suas redes sociais bastidores dos detalhes da decoração luxuosa de Natal da mansão de seu filho, o cantor Zé Felipe, e sua esposa, Virginia Fonseca.

Em um vídeo compartilhado, a esposa de Leonardo mostrou que alguns guinchos estavam atuando para montar a decoração na área externa da casa. “Estamos aqui, ó! São muitos guinchos pra essa decoração de Natal que a Virgininha está fazendo”, citou enquanto mostrava o lugar ao lado da neta Maria Alice, de três anos.

Foto: Reprodução / Instagram

Na última quarta-feira, 13, Virginia já havia mostrado uma prévia da decoração de Natal em sua mansão, que inclui grandiosos enfeites com árvore de Natal e Papai Noel luminosos. Logo depois, Zé Felipe também compartilhou um vídeo, onde se impressiona com os enfeites escolhidos pela mulher.

“Essa Virgina é custosa viu, velho”, começou o cantor. “Essa é a decoração de Natal que começou a montar. Nem o Polo Norte tem de Natal igual aqui em casa”, concluiu Zé.

A empresária contratou uma empresa para montar a decoração, que inclui árvore de Natal e Papai Noel luminosos. Maria Flor, dois, a filha do meio do casal, também aproveitou os enfeites para posar, o que divertiu os internautas com o seu carisma. Além das meninas, o casal possui José Leonardo, que tem apenas dois meses de vida.

Virginia Fonseca comenta sobre sua rotina de domingo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Neste domingo, 17, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece na cozinha enquanto faz seus ovos cozidos.

A famosa ainda comentou sobre a sua programação do dia e afirmou que estava tendo momentos de herdeira. "Meu domingo está sendo de herdeira. Acordei 15h, fui para a academia, depois salão, agora fazendo meus ovos. Depois vou de banho e shopping. Amei, tá?", disse ela.