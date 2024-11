Virginia Fonseca comenta sobre sua rotina de domingo: 'Herdeira'

Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais a sua programação para o domingão e afirmou que está tendo um dia de herdeira

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores.

Neste domingo, 17, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece na cozinha enquanto faz seus ovos cozidos.

A famosa ainda comentou sobre a sua programação do dia e afirmou que estava tendo momentos de herdeira. "Meu domingo está sendo de herdeira. Acordei 15h, fui para a academia, depois salão, agora fazendo meus ovos. Depois vou de banho e shopping. Amei, tá?", disse ela.

Sucesso

A influenciadora digital Virginia Fonseca reagiu ao ver uma notícia sobre o seu programa, Sabadou, no SBT. Ela fez questão de compartilhar o assunto nos stories do Instagram e comemorou a conquista.

Tudo começou quando o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, noticiou que a cúpula do SBT elogiou o programa Sabadou, que é comandado por Virginia, e considerou que a atração foi um dos grandes acertos da programação em 2024. O colunista ainda contou que a emissora está feliz com a repercussão, a audiência e as conquistas comerciais do programa.

Ao ver isso, Virginia ficou feliz e disse: “Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso”. Nesta semana, ela gravou mais duas edições do Sabadou no estúdio do SBT na Grande São Paulo.

Recentemente, a famosa se declarou para a sogra Poliana Rocha, que fez aniversário. "Hoje o dia é todo dela, Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!", começou dizendo como são parceiras.

"Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa! Saiba que eu sempre estarei aqui para o que você precisar que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", declarou-se para a mãe do esposo.

Leia também: Virginia Fonseca revela que fez amor com Zé Felipe no primeiro encontro