Paris Hilton mostra como ficou sua casa de R$ 51 milhões após incêndio: 'Indescritível'

Paris Hilton mostrou como ficou sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, após o incêndio em Los Angeles

A atriz e socialite Paris Hilton teve sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, destruída pelo grande incêndio que se iniciou na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. Nesta sexta-feira, 10, a estrela compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando como ficou o imóvel.

No registro, é possível ver os escombros da casa, que foi adquirida pela famosa em 2021 e estava avaliada em US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual. E ela falou sobre a perda da residência de luxo na legenda da publicação. "Estou aqui no que costumava ser a nossa casa, e o coração partido é verdadeiramente indescritível", iniciou.

"Quando vi a notícia pela primeira vez, fiquei completamente chocada e não consegui processá-la. Mas agora, estar aqui e ver com os meus próprios olhos, parece que o meu coração se despedaçou em milhões de pedaços", continuou ela.

E lamentou: "Esta casa não era apenas um lugar para viver - era onde sonhávamos, rimos e criamos as mais belas memórias como uma família. Foi onde as pequenas mãozinhas de Phoenix fizeram arte que vou guardar para sempre, onde o amor e a vida encheram cada canto. Ver isso reduzido a cinzas... é devastador além das palavras".

"O que me parte ainda mais o coração é saber que esta não é apenas a minha história. Tantas pessoas perderam tudo. Não são apenas paredes e telhados — são as memórias que fizeram dessas casas casas casas. São as fotos, as lembranças, os pedaços insubstituíveis das nossas vidas", continuou Paris Hilton.

Apesar do estrago, ninguém se machucou. "E no entanto, nesta dor, sei que tenho muita sorte. Meus entes queridos, meus bebês e meus animais de estimação estão seguros. Isso é a coisa mais importante, e eu estou a agarrar-me a essa gratidão com tudo o que tenho. E mais do que grato a todos os bombeiros, socorristas e voluntários que arriscam as suas vidas para combater estes incêndios". Por fim, ela agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

Veja como ficou a casa: