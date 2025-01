Fernanda Torres deixa Los Angeles por conta de grande incêndio: 'Muito ruim'

A atriz Fernanda Torres precisou deixar Los Angeles por conta do incêndio de grandes proporções que se alastra pelo sul da Califórnia

Após vencer na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025, a artista continuou na cidade para cumprir a agenda de divulgação do filme. Porém, precisou mudar os planos. "O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda", escreveu a artista em uma publicação nas redes sociais. "Na torcida para que tudo fique bem", completou ela.

Por conta do incêndio, alguns eventos foram cancelados. Fernanda Torres participaria do talk-show Jimmy Kimmel Live, mas a aparição foi suspensa. O filme também teria uma exibição especial para os votantes do Oscar, que acabou sendo cancelada.

Casa de Paris Hilton é destruída por incêndio na Califórnia

A atriz e socialite Paris Hilton teve sua casa de praia em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, atingida pelo grande incêndio que se iniciou na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. De acordo com informações do site 'TMZ', a residência da famosa "foi reduzida a cinzas".

Por meio das redes sociais, Paris compartilhou um trecho da reportagem sobre a destruição de seu imóvel e lamentou a tragédia. "Coração partido além das palavras. Sentar-me com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu ir até ao chão na TV ao vivo é algo que ninguém nunca deveria ter de experimentar", escreveu ela.

A residência de Paris atingida pelas chamas foi adquirida pela famosa em 2021 e estava avaliada em US$ 8,4 milhões, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual. A casa de praia em questão não era a oficial onde a estrela mora com a família. Leia mais.

