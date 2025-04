Vale Tudo: O plano maléfico de Odete Roitman para separar Afonso e Solange

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Odete Roitman não aprova Solange e decide separá-la de Afonso com um plano infalível

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, o público vai ver Odete Roitman (Debora Bloch) colocando em prática o seu plano maléfico para terminar com o namoro de Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann).

Nas cenas, de acordo com o jornal O Globo, Odete não aprova o namoro do filho com Solange e vai torcer para o filho engatar um romance com Maria de Fátima (Bella Campos). Com isso, as duas vilãs vão se unir para que acabem com o romance dos mocinhos.

Odete cria um plano para Afonso se separar de Solange e se mudar para Paris com Maria de Fátima. A vilã pede para Renato (João Vicente de Castro) demitir Solange, mas ele se recusa. Então, ela usa sua influencia para conseguir outro emprego para a nora.

Roitman consegue que Solange seja chamada para uma vaga imperdível em uma empresa fora do Brasil e com um salário impressionante. Com isso, a trabalhadora aceita a proposta e seu namoro ficará por um fio por causa da distância.

Porém, o plano dela não é tão infalível assim. Isso porque Renato confronta Odete para saber se foi ela quem criou essa vaga para Solange.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 28 de abril a 03 de maio:

Capítulo 25 - Segunda-feira, 28 de abril

Celina tenta tranquilizar Heleninha, que se abala ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Eunice comenta com Bartolomeu que achou errada a forma como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Maria de Fátima diz a César que se tornará triatleta para se aproximar de Afonso. Renato e Leila sentem atração mútua. Fernanda não aceita o convite de André para jantar. Sardinha questiona Renato sobre Leila. Lucimar ameaça colocar Vasco na Justiça para pagar a pensão de Jorginho. Odete chega à casa de Celina.

Capítulo 26 - Terça-feira, 29 de abril

Celina repreende um comentário de Odete sobre Heleninha. Eunice diz a Leila que ela não deveria trabalhar na Tomorrow se estiver interessada em Renato. Odete demonstra não gostar da visita surpresa de Tiago. César se apavora ao ser surpreendido por Gervásio em sua casa, cobrando os dólares. Tiago pede a Odete para não internar Heleninha. Gervásio diz a Marco Aurélio que César não está com os dólares do executivo. Raquel teme o dia da assinatura do contrato de empréstimo junto ao banco. Leila consegue o emprego na Tomorrow. Odete questiona a presença de Ivan em uma reunião de diretores da TCA.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 30 de abril

Ivan é demitido por Odete. César tem a impressão de estar sendo seguido. Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Odete readmite Ivan, reconhecendo a eficiência do funcionário. Ivan comemora sua promoção junto de sua família e Raquel. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. Odete não gosta de Solange. Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Ivan convida Luciano para ser seu assistente. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 01 de maio

Tiago pede para Heleninha não ir para a clínica. Odete fala mal de Solange para Martin, seu namorado. Raquel chama Gilda para trabalhar no restaurante. Odete tenta se acertar com Heleninha. Afonso avisa a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. Ivan acalma Tiago, que tem uma crise de pânico ao ficar preso no elevador. Daniela explica a Lucimar sobre os direitos de Jorginho à pensão de Vasco. Tiago pede ajuda a Odete para ajudar Heleninha a parar de beber. Odete convida Ivan para jantar na casa de Celina. Sardinha percebe o interesse de Leila por Renato. Maria de Fátima arma plano contra Solange. Heleninha escuta Odete conversando com Celina sobre sua ideia de tornar Ivan seu pretendente.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 02 de maio

Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho.

Capítulo 30 - Sábado, 03 de maio

Fátima pensa em seguir Gervásio para achar a mala com os dólares, e observa Marco Aurélio conversando com o detetive. Renato deixa claro a Leila que ela foi escolhida por Sardinha, diante da preocupação da funcionária de não perder o emprego. Odete e Martin se desentendem. Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete. Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato. Raquel e Ivan se surpreendem com o conteúdo da mala.

