Mariana Rios impressiona com sua decoração de Natal: 'Jardim de árvores'

Dona de um estilo caro e luxuoso, Mariana Rios impressiona ao exibir decoração de Natal para sua mansão este ano; veja o que ela escolheu

A cantora e apresentadora Mariana Rios mostrou que sua mansão já está pronta para o Natal. Nesta terça-feira, 05, a famosa postou fotos ao lado das árvores montadas e chamou a atenção com suas escolhas para este ano.

Dona de um estilo elegante e luxuoso, a atriz pediu para uma especialista fazer a montagem e revelou qual foi sua exigência. Mariana Rios então contou que dessa vez quis uma espécie de jardim de árvores com muitas luzes e em tom dourado.

"Para esse Natal eu quero um verdadeiro jardim de árvores! Como eu amo essa época do ano! Feliz que o primeiro Natal na casa nova tem a decoração da minha querida Sabrina Guimarães Gostaram?", contou ao postar os cliques encantadores, principalmente o do cachorro admirando a novidade da casa.

Nas últimas semanas, a apresentadora lamentou a morte do avô. No passado, em entrevista à Marie Claire, Mariana Rios contou abertamente como lidou com a partida do irmão aos 4 anos de idade."Foi uma tragédia, um acidente doméstico, ele levou um choque. Essa perda gerou consequências profundas. Minha mãe teve depressão, eu fiz terapia. Amadureci muito rápido por causa disso", declarou.

Discreta, Mariana Rios divide foto rara com o namorado

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios compartilhou um momento romântico ao lado do namorado, o empresário João Luis Diniz D'Avila, conhecido como Juca Diniz. Discreta em relação a sua vida pessoal, ela vive o romance longe dos holofotes e faz raras aparições com o amado publicamente.

Na imagem publicada por Mariana em seus stories no Instagram, ela aparece toda sorridente ganhando um beijinho do companheiro na cabeça. "Bom dia", escreveu na legenda, acrescentando um emoji de sol; confira a foto!

