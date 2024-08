Namorado de Mariana Rios rouba a cena em show da estrela

Mariana Rios se apresenta em evento e conta com a presença do seu namorado, Juca Diniz, na plateia. Veja as fotos

A atriz e cantora Mariana Rios realizou um show na noite de segunda-feira, 19, em São Paulo. Ela foi a atração do evento do hair stylist Romeu Felipe para celebrar o sucesso do seu salão de beleza. Com isso, a estrela contou com a presença do seu namorado, o economista Juca Diniz, na plateia.

Inclusive, Juca roubou a cena. Ele mostrou que é o fã número 1 da namorada e curtiu o show dela com animação e alegria durante todo o tempo.

Vale lembrar que Mariana e Juca assumiram o namoro em outubro de 2023 e estão muito felizes no relacionamento. Recentemente, ela rebateu as críticas por causa da diferença de idade entre eles - ela tem 39 anos e ele está com 28 anos.

"Não acredito nessa coisa da idade. Quando eu encontrei o João, e a gente teve a nossa primeira conversa, a gente já ficou junto desde o primeiro dia. Foi tudo muito rápido, porque a conexão aconteceu em todos os sentidos. (...) São 11 anos de diferença, mas a gente não lembra disso, não fala sobre isso. O casal é quem tem que saber. O amor não depende de idade", declarou Mariana Rios no podcast 'Vi na Vivi'.

"Você encontrar uma pessoa e se conectar em todas as áreas, é um privilégio. Mas isso não quer dizer que tudo vai ser um mar de rosas. Todos os relacionamentos têm seus altos e baixos. E o que eu acho que o amadurecimento te traz: você saber passar por esses altos e baixos, de uma maneira leve. (...) Mais do que o amor e a paixão, existe uma palavra que se não tiver, o relacionamento não vai para frente, que é admiração. Quando você para de admirar, a coisa desanda", completou ela.

Quem é Juca Diniz?

Formado pela Universidade da Califórnia, Juca Diniz é bastante conhecido na alta sociedade paulista. Isso porque ele é herdeiro de um dos homens mais ricos do Brasil, Abilio Diniz. Segundo a Forbes, no último ano sua fortuna foi avaliada em R$ 12,5 bilhões.

Abilio foi um dos acionistas da rede de supermercados Carrefour e membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour. Ele também possuia parte da marca BRF, empresa que surgiu da fusão entre Sadia e Perdigão.

Juca é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz e Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à presidência do Brasil, em 2022. Na época, seu patrimônio declarado foi de R$ 24 milhões, entre casas e investimentos. A candidatura teve 559.708 votos, o que equivale a 0,47% do total da eleição.