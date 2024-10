Mariana Rios se despede do avô em homenagem: 'O céu está em festa'

A atriz Mariana Rios mencionou a morte de seu irmão mais novo em homenagem emocionante de despedida para o avô, Edson

A atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 23, para compartilhar a notícia de que seu avô, Edson, faleceu. Por meio de seus stories no Instagram, a artista publicou uma foto do familiar e realizou uma homenagem emocionante de despedida.

Em seu texto, Mariana destacou o quanto ama o avô e mencionou seu irmão mais novo, que morreu aos 2 anos de idade após um choque. "Meu amado avô Edson! O céu está em festa! Desejo que o senhor esteja com Deus, na companhia do nosso Diogo! Te amo", escreveu ela na legenda da postagem.

No passado, em entrevista à 'Marie Claire', Mariana Rios contou abertamente como lidou com a partida do irmão aos 4 anos de idade."Foi uma tragédia, um acidente doméstico, ele levou um choque. Essa perda gerou consequências profundas. Minha mãe teve depressão, eu fiz terapia. Amadureci muito rápido por causa disso", declarou.

"Era uma criança séria. Me preocupava com minha mãe, sempre quis mostrar que estava ali e poderia fazê-la feliz, que ela não precisava chorar. Foi aí que comecei a me apresentar. Era um jeito de tirá-la do sofrimento", completou a atriz, na ocasião.

Em agosto deste ano, Mariana Rios perdeu a avó, Martha. Na época, a famosa também prestou uma bela homenagem e relembrou momentos especiais ao lado da familiar.

"Minha amada vovó Martha! Meu coração tá doendo tanto com sua partida! Quão doce e consoladora é a certeza de que um dia estaremos juntas novamente! Todas as declarações que precisei fazer à senhora, fiz em vida! Tenho muito da senhora em mim, e sempre ouvi atenta os seus conselhos! Conversamos todos os dias dessa vida, graças a Deus! Trocamos confidências, receitas, risos, choros! Sempre juntas!", disse ela.

Mariana Rios lamenta morte do avô - Reprodução/Instagram

Discreta, Mariana Rios divide foto rara com o namorado

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Rios compartilhou um momento romântico ao lado do namorado, o empresário João Luis Diniz D'Avila, conhecido como Juca Diniz. Discreta em relação a sua vida pessoal, ela vive o romance longe dos holofotes e faz raras aparições com o amado publicamente.

Na imagem publicada por Mariana em seus stories no Instagram, ela aparece toda sorridente ganhando um beijinho do companheiro na cabeça. "Bom dia", escreveu na legenda, acrescentando um emoji de sol; confira a foto!

Leia também: Namorado de Mariana Rios rouba a cena em show da estrela