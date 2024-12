Ludmilla mostra obra da nova mansão e revela detalhes: 'Está top'

Cantora se mudará para casa em condomínio fechado no Rio de Janeiro e a casa cona com quatro andares; Ludmilla mostrou nesta terça-feira, 03

Nesta segunda-feira, 02, Ludmillavisitou a obra que está acontecendo na nova mansão no Rio de Janeiro. Em postagem no Instagram a cantora mostrou detalhes do local e celebrou o andamento da reforma.

“Gente, acabei de vir aqui na minha obra, mas está fechada. Vou pedir a chave para os pedreiros, para gente vir aqui a hora que quiser. Mas já deu uma adiantada, com o quintal aqui”, começou a dizer a cantora. Não demorou muito e ela entrou no local, acompanhada de um amigo:

“Gente, não é que o Marcos conseguiu? Arrasou! Caramba! Minha casa nova tem quatro andares e está tipo assim, braba. Vamos lá ver? Olha, já está começando a ficar aterrada”, mostrou detalhes. A artista também fez outros registros da casa: “Já subiram esse muro aqui, já abriram mais a sala. É querido, está bem linear agora isso aqui. Olha, já estão começando a fazer piscina também, tiraram aquela água. Meu Deus do céu! Que ansiedade. Ele amassou, né? Está top!".

Vale lembrar que a mansão que a cantora se mudará com a esposa, Brunna Gonçalves fica no mesmo condomínio onde elas já moram.

Brunna Gonçalves exibe decoração especial de Natal da casa com Ludmilla

Ainda na casa antiga, Brunna Gonçalves usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 2, para compartilhar com os seguidores a decoração natalina de sua casa. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, e mostrou detalhes da árvore montada na residência do casal.

O Natal de 2024 de Brunna e Ludmilla será ainda mais especial que os anos anteriores e contará com o novo integrante da família: o primeiro filho das duas. A dançarina, que revelou em novembro que está grávida, falou sobre a emoção de celebrar a data comemorativa gestando o herdeiro.

"Este Natal é muito especial para nós. Um sonho que parecia distante, mas que finalmente se tornou realidade", declarou a esposa de Ludmilla no vídeo. Ao longo do registro, as duas mostraram a árvore decorada com diversas bolas vermelhas e uma borboleta iluminada.