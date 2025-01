Em meio às reformas de sua casa, Larissa Manoela compartilhou planejamento para organizar todos os cômodos do imóvel; confira

Nesta quinta-feira, 16, Larissa Manoela usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos detalhes sobre as obras em sua casa. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ela e o marido, André Luiz Frambach, estão focados em organizar um dos cômodos do imóvel.

"Mais um dia no meio do caos até ficar tudo arrumadinho", escreveu Lari, que em meio a malas, sapatos e equipamentos de iluminação para fotos, mostrou aos seguidores um pouco do espaço desorganizado.

"E não acaba, gente. Mas esta semana a gente está sendo fiel com o que a gente se prometeu. Todo dia a gente arruma um cômodo da casa, tentando conciliar com tudo. Hoje fiz ioga, meu tempo. Agora, voltamos aqui. Vai dar certo, gente", garantiu.

Larissa Manoela abre detalhes das obras em sua casa. Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela mostra reação ao ver vestido de noiva pela primeira vez

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz se casou com André Luiz Frambach em uma cerimônia dos sonhos. Na quarta-feira, 15, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo do momento em que viu seu vestido de noiva pronto pela primeira vez.

Larissa optou por um modelo com decote tomara que caia e bastante volumoso e que era possível tirar a parte de baixo para transformá-lo em um modelo curto.

"Nossa, está muito lindo", disse ela, com os olhos marejados ao se ver vestida de noiva pela primeira vez. Larissa foi buscar o modelito no Dallas, Texas, Estados Unidos.

"Bastidores da saga dos meus dois vestidos de noiva dos sonhos. Feitos no Taiwan. Fui buscá-los no Texas (lembram da viagem? Foi exatamente por isso que fomos para lá, era segredo) em junho de 2024!

Fiz os ajustes necessários por lá mesmo, sem palavras para tanto carinho e cuidado que eles têm com cada noiva", começou ela.

Lari também fez questão de mostrar o perrengue que foi colocar os vestidos na mala. "Chegaram no Brasil intactos e eu só de fato acreditei que eles eram reais quando fiquei por seis meses vendo eles escondido no quarto. E desde lá o sonho que já já completa um mês é real! O principal rendeu bastante comentário então achei que vocês mereciam ver como foi toda a preparação até o grande dia. Minha versão favorita. Meu sonho real", concluiu.

