Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício feito pelos pais

A atriz e cantora Larissa Manoela se vê impedida de retomar a carreira musical após seus pais assinarem contrato vitalício quando ela era de menor

A atriz e cantora Larissa Manoela, de 24 anos, entrou com uma ação judicial contra a gravadora Deckdisc diante de um contrato vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, quando ela era adolescente. O documento, que teria ocasionado o processo, inviabiliza que a artista grave com outras empresas por toda a sua vida.

O contrato foi assinado em 2012, quando Larissa tinha apenas 11 anos. O documento impede, por sua vez, que a artista retome a sua carreira musical de forma arbitrária, algo que inclui seus projetos futuros.

Para tentar se livrar do vínculo, Larissa e seus advogados entraram com um processo, que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela alega que o contrato foi assinado pelos seus pais sem que ela tivesse ciência das cláusulas, visto que ainda era uma criança.

A artista diz que se surpreendeu ao saber que o acordo com a gravadora só seria quebrado caso ela viesse a falecer ou mediante o pagamento de uma multa altíssima.

Pelo vínculo, a empresa não precisa prestar contas sobre o dinheiro de arrecadação das músicas de Larissa nas plataformas digitais, em que acumula 200 mil ouvintes mensais. A artista não tem acesso às suas contas nessas plataformas e não grava canções desde 2019.

À Folha, a advogada de Larissa no caso, Patricia Proetti, confirmou o caso e detalhou que o contrato é “abusivo”: “Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato. Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias”, disse.

Rompimento com os pais

Larissa Manoela rompeu com os pais após afirmar que não tinha controle sobre as próprias finanças. Ela contou que buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das empresas abertas para cuidar de seu patrimônio. Ela acreditava ter 33%, tal qual seu pai e sua mãe.

"Eu descobri que essa porcentagem [de 33%] não estava no papel como eles falaram. Era 2% para mim, e eles 98%.", disse, em entrevista ao Fantástico em agosto de 2023. Em depoimento ao Fofocalizando, Silvana rebateu: "Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, amor e cuidado. Se eu pequei, foi por excesso"

