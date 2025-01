Larissa Manoela mostra sua reação ao ver vestido de noiva pela primeira vez

Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais qual foi a sua reação ao ver o seu vestido de noiva pela primeira vez. Confira!

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Recentemente, a atriz se casou com André Luiz Frambach em uma cerimônia dos sonhos. Nesta quarta-feira, 15, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo do momento em que viu seu vestido de noiva pronto pela primeira vez.

Larissa optou por um modelo com decote tomara que caia e bastante volumoso e que era possível tirar a parte de baixo para transformá-lo em um modelo curto.

"Nossa, está muito lindo", disse ela, com os olhos marejados ao se ver vestida de noiva pela primeira vez. Larissa foi buscar o modelito no Dallas, Texas, Estados Unidos.

"Bastidores da saga dos meus dois vestidos de noiva dos sonhos. Feitos no Taiwan. Fui buscá-los no Texas (lembram da viagem? Foi exatamente por isso que fomos para lá, era segredo) em junho de 2024!

Fiz os ajustes necessários por lá mesmo, sem palavras para tanto carinho e cuidado que eles têm com cada noiva", começou ela.

Lari também fez questão de mostrar o perrengue que foi colocar os vestidos na mala. "Chegaram no Brasil intactos e eu só de fato acreditei que eles eram reais quando fiquei por seis meses vendo eles escondido no quarto. E desde lá o sonho que já já completa um mês é real! O principal rendeu bastante comentário então achei que vocês mereciam ver como foi toda a preparação até o grande dia. Minha versão favorita. Meu sonho real", concluiu.

Tempo de desapegar

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Na terça-feira, 14, a atriz mostrou um momento bem vida real em seu Instagram Stories e contou que ela e o marido André Luiz Frambach aproveitaram o dia para separar roupas e objetos para doação.

"Oi, gente. Vamos de vida real por aqui? Olha o meu estado. A gente tirou esse início de ano para resolver tudo da nossa vida profissional/pessoal. Essa semana a gente começou a fazer uma limpa geral em casa. A gente pegou essa semana para dar aquela reenergizada, desapegar daquilo que não faz mais sentido para a gente e doar algumas coisas. A energia circula de uma maneira. A gente está acabado no fim do dia de hoje porque hoje foi só nosso quarto. Agora a gente voltou lá e falou 'gente, que delícia, que paz'. É muito bom fazer isso", disse ela.

Em seguida, ela aconselhou seus fãs a fazerem o mesmo. "Coloquem a vida de vocês em ordem já logo no primeiro mês do ano, tanto do âmbito profissional quanto do pessoal. E saúde também porque hoje a gente começou o dia indo na edocrinologista levar nossos exames de sangue, depois a gente já voltou aqui para a casa e foi fazer a função. Passamos o dia todo aqui dentro de casa e assim vai ser até o final da semana".

Por fim, Larissa ainda posou com o marido e afirmou que estava cansada, mas muito feliz com a missão cumprida.

