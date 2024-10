Juliette constrói novo espaço de lazer em sua mansão no Rio de Janeiro

A cantora Juliette, que está finalizando a obra de sua mansão no Rio, construiu uma nova área de lazer na residência; veja detalhes

A influenciadora digital e cantora Juliette tem realizado cada vez mais seus sonhos desde que se tornou a grande campeã do BBB 21, da TV Globo. Finalizando a obra de uma mansão belíssima no Rio de Janeiro, a famosa construiu um espaço de lazer na casa: um campo de futebol.

Na tarde de quarta-feira, 23, a designer de paisagens Samira Salvetti, responsável por todo o paisagismo da residência de Juliette, dividiu com o público um vídeo mostrando detalhes do local. No registro, a profissional explicou que utilizou a grama zeon, que custa cerca de R$ 112 reais o metro quadrado.

"Olha só que lindo que ficou! Agora a Juliette vai poder fazer altos jogos aqui, vários campeonatos. Está lindo demais", declarou Samira. Recentemente, em entrevista ao programa 'Sábia Ignorância', do GNT, a ex-BBB falou um pouco sobre suas conquistas após o reality da Globo.

Durante o bate-papo com a apresentadora Gabriela Prioli, Juliette contou que um carro foi a única coisa que comprou para si mesma com o valor do prêmio da atração. Ela ainda explicou que, antes da fama, não era consumista porque sabia o quão difícil era conquistar dinheiro.

"Eu não comprava. Então eu tinha problema com consumo muito grande. Até hoje, eu acho que eu não comprei nada pra mim. Eu comprei tipo um, sei lá, um carro. Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado pra mim", detalhou Juliette.

Confira detalhes do campo de futebol da mansão de Juliette:

Juliette constrói campo de futebol em sua mansão - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samira Salvetti (@samirasalvetti)

Juliette se derrete em visita à filha de Fernanda Paes Leme

Recentemente, Juliette usou as redes sociais para dividir com os seguidores um registro encantador. Por meio de seus stories no Instagram, a campeã do BBB 21, da TV Globo, mostrou um trecho de sua visita especial à pequena Pilar, filha de Fernanda Paes Leme.

No vídeo publicado por Juliette, ela aparece no quarto de um hotel onde Fernanda se hospedou com a herdeira, fruto de sua união com o empresário Victor Sampaio. Na noite anterior, as duas famosas marcaram presença em um evento em São Paulo; confira detalhes da visita!

Leia também: Juliette se espanta com críticas ao exibir detalhe na barriga: 'Isso não é normal'