Regiane Alves mostra comemoração do aniversário do filho: 'Do jeito que ele ama'

Nas redes sociais, a atriz Regiane Alves mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho mais velhos, João Gabriel, que completou 11 anos

Regiane Alves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, João Gabriel, que completou 11 anos no último dia 26.

Para comemorar a data especial, o herdeiro da atriz ganhou uma festa com o tema do seu time de futebol favorito: o Manchester United. Além disso, João Gabriel reuniu os amigos para jogar uma partida.

Já na legenda da publicação, Regiane falou sobre proporcionar uma comemoração especial para o primogênito, fruto de seu relacionamento com o diretor João Gomez, que também participou do evento. "Festa do jeito que ele mais ama: futebol, amigos e muita alegria! O time foi de primeira, o jogo foi intenso (e divertido!) — e ainda teve "resenha" até de madrugada. Ver você tão feliz, cercado de amigos e boas memórias, é o maior presente. Te amo, meu campeão! Que essa energia boa esteja sempre com você", declarou a famosa.

Além de João Gabriel, Regiane Alves e João Gomez também são pais de Antônio, de nove anos. A atriz e o diretor se separaram em dezembro de 2017 após sete anos de união. Atualmente, o filho da atriz Regina Duarte é casado com a atriz Talita Younan, com quem tem uma filha, Isabel, de quatro anos.

Regiane Alves homenageia o filhos

No dia que João Gabriel completou 11 anos, Regiane Alves compartilhou em suas redes sociais um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro e prestou uma bela homenagem para ele.

"Hoje o dia é de alegria e de amor, dia do meu João Gabriel. 11 anos, o tempo passa rápido e você já é um pré-adolescente. Parabéns. Conte sempre comigo meu amor! Estarei sempre aqui para trocarmos ideias, para rir, chorar, contar segredos, e o que você quiser. Te amo do tamanho do universo. Feliz aniversário!", declarou a artista na legenda.

