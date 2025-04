Virginia Fonseca relata tédio no retorno ao Brasil: 'Não tem nada'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca relatou um perrengue ao retornar ao Brasil após curtir alguns dias no Japão com o marido Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram alguns dias no Japão e chegou a hora de retornar ao Brasil. São mais de 30 horas de voo e a digital influencer relatou que é um perrengue enfrentar uma viagem tão longa.

Primeiro, a famosa repostou a postagem de um internauta sobre a situação. "Estou aqui pensando, a Virginia e o Zé Felipe estão vindo do Japão para o Brasil. São em média 30 horas, mais de um dia dentro do avião. Eles já devem ter visto de tudo na internet e não chega. Acho que eles não têm nem mais sono para dormir", dizia o post.

E Virginia concordou com tudo. "Sim, sim, sim. Já não tem nada para ver no celular, já comi a sala vip toda, zero sono e prestes a pegar 15 horas de voo", disse ela.

Virginia Fonseca e Zé Felipe foram ao Japão para celebrar o aniversário do cantor e fizeram questão de ter uma viagem de casal, sem a presença dos filhos, familiares ou amigos.

Mais perrengues

Na última quarta-feira, 24, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, se surpreendeu ao tentar usar um dos banheiros públicos no Japão, que têm formatos diferenciados. Na ocasião, ela, que está no país com o marido, o cantor Zé Felipe, de 27, mostrou os vasos sanitários no chão e, prontamente, reagiu: "Estou fora", escreveu nos stories de seu perfil no Instagram.

O registro aconteceu durante uma visita a um dos jardins mais famosos do Japão, quando Virginia precisou usar o banheiro. O modelo diferenciado é tradicional em algumas regiões do país, já que para parte dos japoneses, agachar é considerado mais natural para realizar as necessidades.

Durante passagem pelo país, o casal fez questão de visitar os principais pontos turísticos e também experimentar algumas comidas exóticas típicas da região.

Leia também: Virginia e Zé Felipe se caracterizam em passeio no Japão