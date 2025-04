Médico alerta sobre doença que matou o ator de Senhora do Destino, Raul Cortez: 'Letal'

Raul Cortez pausou carreira para fazer cirurgia após complicações de doença letal

Raul Cortez morreu aos 73 anos em 18 de julho de 2006 após lutar contra o câncer de pâncreas, uma doença silenciosa e que costuma ser fatal na maioria dos casos. Durante as gravações de Senhora do Destino (2004), o ator precisou pausar a carreira para retirar um tumor que havia atingido o intestino delgado.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, sobre as chances de cura para uma doença que não demonstra sintomas em seu estágio inicial. De acordo com o profissional, medicamentos disponíveis para tratamento são vencidos pela resistência do problema.

"As chances de cura do câncer de pâncreas infelizmente são baixas, especialmente porque a maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados e porque esse tumor é resistente aos tratamentos e medicamentos disponíveis", explica.

"Cura só é possível nos casos muito iniciais e ressecáveis, que são menos de 20% dos diagnósticos. Por isso, o câncer de pâncreas é considerado um dos mais letais", complementa o especialista, que também falou sobre a morte da atriz Lúcia Alves, diagnosticada com a mesa doença.

Apesar de o cenário para o paciente que tem o câncer de pâncreas não ser favorável, alguns fatores podem influenciar a cura. Segundo Andrade, o diagnóstico precoce continua sendo o principal. No entanto, o subtipo histológico (tumores neuroendócrinos têm melhor prognóstico), a resposta à quimioterapia e o estado geral do paciente (nutrição, função hepática, etc.) também determinam a eliminação da doença. Veja os meios de tratamento:

1. Estágio inicial (tumor ressecável):

Cirurgia oncológica + quimioterapia após a operação.

2. Estágio localmente avançado:

Quimioterapia NEOADJUVANTE (antes da cirurgia) para tentar reduzir o tumor + possível cirurgia depois.

Pode ter radioterapia.

3. Estágio metastático:

Quimioterapia paliativa

Controle de sintomas (dor, icterícia, nutrição).

4. Terapias-alvo/imunoterapia: