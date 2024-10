Juliette revela o que comprou para si mesma após o BBB: 'Até hoje'

A ex-BBB e cantora Juliette Freire falou sobre o dinheiro que ganhou após o BBB 21, da Globo, e contou o que comprou para si mesma

A ex-BBB e cantora Juliette Freire falou sobre o dinheiro que ganhou após o BBB 21, da Globo. Durante o bate-papo no Sábia Ignorância, do GNT, nesta segunda-feira, 21, ela contou que o carro foi a única coisa que comprou para si mesma com o valor que ganhou após sua participação.

O assunto veio à tona após Gabriela Prioli a questionar sobre a dificuldade de desfrutar das conquistas. E a ex-BBB explicou: "Eu tinha um problema muito sério com o dinheiro. Porque a minha mãe, ela sempre falou: 'Minha filha, isso é muito caro. Minha filha, você sabe o sacrifício disso?' E eu trabalhei desde cedo, então eu sabia o sacrifício de tudo", confessou.

A maquiadora contou que, antes da fama, não era consumista porque sabia o quão difícil era ganhar dinheiro, e que ainda mantém esse comportamento atualmente. "Eu não comprava. Então eu tinha problema com consumo muito grande. Até hoje, eu acho que eu não comprei nada pra mim. Eu comprei tipo um, sei lá, um carro. Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado pra mim", detalhou.

Escolha pela música

Ainda durante o papo, ela falou sobre os comentários por sua escolha pela música."Esse questionamento, eu entendo ele de várias formas. Primeiro, porque as pessoas não eram acostumadas a me ver naquele lugar, então causa um estranhamento. 'Ai, agora quer cantar' e até uma repulsa", opinou.

"E também uma vontade de não me ver fazer algo diferente, algo distante da minha realidade. Eu já passei isso e, em diversos setores da minha vida, é como se eu não pudesse estar ali, porque ali não é o meu lugar", complementou.

E ela considerou contraditório, pois, enquanto estava no reality show e cantava, as pessoas a elogiavam. "Além das pessoas falarem o quanto a minha interpretação era visceral, era poética, era bonita. Eu trazia vários clássicos da música, vários nomes da música brasileira e as pessoas exaltavam isso. Até aí tudo bem, aquilo me cabia. Ser cantora é algo que não me cabe, é distante, é irônico isso, é contraditório", encerrou.