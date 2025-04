Paolla Oliveira celebra aniversário com almoço especial ao lado do elenco de 'Vale Tudo'

Comemorando 43 anos de vida, a atriz Paolla Oliveira reuniu o elenco de 'Vale Tudo' em um divertido almoço entre amigos; veja as fotos

Paolla Oliveira aproveitou o último domingo, 27, para reunir parte do elenco de Vale Tudo em um almoço especial no Rio de Janeiro , em celebração aos seus 43 anos de vida, completados no último dia 14 de abril.

Nas redes sociais, Alloisio Sirimarco, responsável pela decoração, compartilhou alguns cliques ao lado de Paolla, Débora Bloch, Malu Galli, Luís Salém e Taís Araújo. “Almoço das Almeida Roitman”, brincou na legenda.

Maeve Jinkings, intérprete de Cecília na trama, também marcou presença no evento ao posar ao lado das colegas. Malu Galli, por sua vez, repostou o momento e escreveu: “Dia lindo com as amigas”.

Além do elenco atual, o encontro contou com nomes queridos do público como Lázaro Ramos, Rômulo Estrela e Fafá de Belém, que prestigiaram a comemoração da atriz.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Como Paolla Oliveira se preparou para viver Heleninha Roitman?

No ar como Heleninha no remake de Vale Tudo, Paolla Oliveira contou ao EXTRA que se empenhou ao máximo para dar vida à artista plástica sensível que enfrenta o alcoolismo. Como parte da preparação, além de buscar aprimoramento com preparadores e aulas de pintura para se conectar ao universo da personagem, a atriz também acompanhou reuniões do Alcoólicos Anônimos.

Após ser aprovada no teste de elenco, Paolla intensificou seus estudos e mergulhou na realidade de pessoas que lutam contra o vício. Frequentando encontros do grupo voluntário, ela pôde vivenciar de perto relatos e experiências, buscando trazer mais verdade para sua interpretação da filha de Odete Roitman.

"Fui muito bem recebida tanto em reuniões gerais, como as exclusivas para mulheres. Há 30 anos, já era moderno tratar o alcoolismo do ponto de vista de uma mulher. Hoje, esse assunto ainda toca muito. Porque o estigma é ainda maior para a mulher, para as mães, e como elas sofrem mais que os homens. A moral da sociedade pesa mais para elas", refletiu Paolla em entrevista ao veículo.

