Juliette Freire visita obra de mansão e desabafa sobre demora

Juliette Freire visitou a obra de sua mansão, mostrou os cômodos da casa inacabados e fez um desabafo sobre a demora para ver tudo pronto

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 2, a ex-BBB aproveitou o tempo livre para visitar a obra de sua mansão.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo em que mostra diversos cômodos da casa inacabados. Juliette desabafou sobre a demora da obra e também contou que já imagina tudo pronto.

"Acho que subestimei a tal da obra. Cheguei à conclusão que o tempo da obra corre diferente do tempo normal porque todo mundo reclama da mesma coisa. Já me vejo aqui arrumando o cabelo, fazendo a unha, trabalhando, apresentando meus projetos, os carros e motos na garagem, eu bem gostosa na academia, andando na minha esteira. Ai, meu Deus! Está ficando linda, minha gente", disse.

Por fim, Juliette ainda fez uma oração pedindo para que sua casa fique pronta logo. "Segundo os especialistas, obra é assim mesmo, uma hora tem felicidade e outra tem bronca para resolver. Vamos fazer uma oração bem poderosa porque, se Deus quiser, no próximo vídeo essa casa está pronta", concluiu.

Críticas

Recentemente, Juliette Freire marcou presença no Rock in Rio. No entanto, a cantora foi alvo de diversas críticas após aparecer com um look exibindo um detalhe em sua barriga. Nas redes sociais, ela recebeu comentários por conta da flacidez abdominal, mas fez questão de rebater publicamente e aproveitou para fazer um alerta importante.

Em seu perfil no Instagram, Juliette contou que ficou chocada com as mensagens sobre sua barriga: "Ontem, eu fui para o Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estria”, iniciou o relato.

“Sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", destacou a campeã do Big Brother Brasil 24. Na sequência, Juliette aproveitou para chamar atenção para outro assunto: "Agora sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país”, a cantora demonstrou indignação com os comentários supérfluos.