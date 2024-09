Juliette se espanta com críticas ao exibir detalhe na barriga: ‘Isso não é normal’

Após deixar a barriga à mostra durante aparição em público, Juliette Freire se espanta com críticas e aproveita para fazer alerta importante

No último final de semana, Juliette Freire marcou presença no Rock in Rio. No entanto, a cantora foi alvo de diversas críticas após aparecer com um look exibindo um detalhe em sua barriga. Nas redes sociais, ela recebeu comentários por conta da flacidez abdominal, mas fez questão de rebater publicamente e aproveitou para fazer um alerta importante.

Em seu perfil no Instagram, Juliette contou que ficou chocada com as mensagens sobre sua barriga: "Ontem, eu fui para o Rock in Rio e usei uma blusa que marcava a barriga. Fui ler os comentários de uma entrevista que dei e a maioria era sobre a flacidez da minha barriga. Sim, eu tenho flacidez na barriga, tenho celulite, estria”, iniciou o relato.

“Sabe o que isso muda na minha vida e na sua? Nada!", destacou a campeã do Big Brother Brasil 24. Na sequência, Juliette aproveitou para chamar atenção para outro assunto: "Agora sabe o que é preciso? Falar sobre as queimadas que estão devastando o nosso país”, a cantora demonstrou indignação com os comentários supérfluos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

“Se não tivesse falado sobre a minha flacidez no início, muita gente nem estaria aqui. Isso não é normal. O mais chocante é que a maioria das queimadas são provocadas por ações humanas, e não naturais, ou seja, incêndios criminosos. O que a gente faz?' Também quero saber. A minha função como cidadã é exatamente essa”, a cantora completou.

“Falar sobre isso, abrir os olhos para isso, é buscar soluções, respostas dos nossos governantes, é fiscalizar. Porque eu vivo tranquilamente com a minha flacidez da barriga, as características normais do meu corpo, mas com o meio ambiente devastado, não vamos sequer sobreviver", Juliette concluiu e silenciou as críticas sobre seu corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Nos comentários, a dona dos hits ‘Vem galopar’, ‘Diferença Mara’ e ‘Sai da Frente’, recebeu muitos elogios pela iniciativa: “Arrasou, mana!!!! Estamos sofrendo demais no Norte com as queimadas e precisamos da conscientização”, Vivian Amorim exaltou. “Certeira”, escreveu Astrid Fontenelle. “Você é demais, amo!”, disse Carolina Dieckmann.

Juliette Freire desabafa após família ter sonho frustrado:

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Porém, desta vez a famosa usou a web para fazer um desabafo. Em seu Instagram Stories, a ex-BBB lamentou o fato de sua mãe Fátima Freire e seu irmão Washington Feitosa terem o visto americano negado pela segunda vez.