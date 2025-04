Quando um adolescente pode namorar? Psicóloga avalia fala de Rafa Justus: 'Chamou atenção'

Rafa Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, revelou detalhes de sua vida amorosa e abriu o jogo ao falar da idade ideal para namorar

Aos 15 anos, Rafaella Justus, filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro(48), revelou sobre sua vida amorosa e contou, durante o podcast PodDelas que está solteira e longe de começar a namorar. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Lilian Vendrame, especialista em adolescência, avalia a fala da jovem.

Após a repercussão da declaração, nas redes sociais, Rafaella Justus foi questionada por um seguidor sobre a 'idade certa' para namorar e confessou: "Não tem idade certa. Na adolescência a gente tem que ter muita responsabilidade e maturidade para entender que o namoro não é o centro da sua vida. [Tenho] amizades, sonhos, uma vida pela frente. É entender isso antes de qualquer coisa.", pontuou.

Segundo a psicóloga Lilian Vendrame, Rafaella Justus demonstrou ter uma grande maturidade emocional ao falar sobre o assunto e também deu exemplo nas redes sociais sobre o que é ser um adolescente saudável.

"Me chamou atenção a maturidade da Rafa Justus, é necessário muita maturidade para uma jovem da idade dela colocar falar sobre isso nas redes sociais. É perceptível essa contribuição desses pais em olhar para isso e acredito que até conversar com ela a respeito", avalia.

'UMA VIDA PELA FRENTE'

"[Tenho] uma vida pela frente", essa foi outra fala de Rafaella Justus que surpreendeu, positivamente, a psicóloga. A especialista aponta que muitos adolescentes começam a namorar jovens e começam a ter algumas dificuldades pontuais.

"Quando existe uma discussão entre eles, eles têm dificuldade de estudar, muitas vezes quando eles querem fazer o intercâmbio e aí o namorado (a) não quer e a Rafa Justus consegue com essa maturidade colocar que a gente pode ser uma adolescente saudável sem necessariamente de namorar. Essa maturidade emocional, uma questão de ter condições de lidar com essa emoção, é muito importante", declara.

POR QUE ISSO ACONTECE?

A psicóloga e neuropsicóloga, Lilian Vendrame, reforça que para além da influência da família, algumas partes dos cérebros que estão em desenvolvimento na adolescência, pode-se destacar o córtex orbitofrontal.

Essa é uma região do córtex pré-frontal, localizada na parte frontal do cérebro, que desempenha um papel fundamental na tomada de decisões, no processamento da recompensa e emoções, e na interpretação de informações sensoriais.

"Ele é capaz de entender que eu posso ter recompensas futuras. É lidar com recompensas de longo prazo. O respeito ao próprio tempo é uma decisão muito ligada a essa área do córtex orbitofrontal, que é a tomada de decisão. Faz-nos entender que essa área está muito bem desenvolvida para esta resposta", finaliza ao analisar o caso da jovem Rafa Justus.

Leia mais em:Rafaella Justus abre o jogo sobre vida amorosa: 'Não tô pegando nem gripe'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: