Paula Barbosa posta foto inédita ao comemorar mesversário do filho: 'Amorzinho'

Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita de seu filho caçula, Arthur, que completou um mês de vida nesta segunda-feira, 28.

Nos Stories, a atriz compartilhou uma foto em que o bebê aparece dormindo e celebrou seu mesversário. "1 mês do meu novo amorzinho", escreveu a famosa na legenda, que também é mãe de Daniel, de oito anos. Os dois são frutos de seu relacionamento com Diego Dalia.

Na última quinta-feira, 24, Paula usou as redes sociais para expor um momento difícil que enfrentou após Arthur receber um diagnóstico errado. Ela contou que o caçula recebeu o resultado positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa que resulta na perda progressiva da força e atrofia muscular.

"Foram dias de muita angústia, muita agonia... Foram 10 dias úteis de espera do resultado do exame a partir do resultado do exame do pezinho que a gente fez (...). A gente teve o positivo para o AME- Atrofia Muscular Espinhal, que é uma doença super grave. Só de lembrar o que eu passei, o que eu senti quando vi o positivo, foi uma dor muito forte, muito ruim, imaginar que o meu pequenininho podia estar com uma doença tão série, tão grave, de difícil tratamento", relatou.

Após o susto, a atriz recebeu a confirmação que o filho não tem a doença. "(...) Hoje tivemos a notícia de que o Arthur é super saudável, de que ele não tem essa doença... Converse com o seu pediatra, se informe mais a respeito para não cair nisso", finalizou.

Confira:

Paula Barbosa celebra o mesversário do filho - Foto: Instagram

Paula Barbosa relembra abuso psicológico durante gestação

A atriz Paula Barbosa compartilhou um vídeo relembrando momentos difíceis que viveu quando estava grávida do seu filho Daniel, atualmente com oito anos, fruto do seu relacionamento com Diego Dalia. A famosa que interpretou Zefa na novela Pantanal, da Rede Globo, disse que se inspirou pelo relato de influenciadora que sofreu violência obstétrica e decidiu contar sua história.

"Eu mesma tenho a minha história, aconteceu há oito anos. Eu não cheguei tão longe. Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica (...). Na minha última consulta, estava no ultrassom, ouvindo o Daniel e falei, 'Doutor, eu amo você, mas tomei a decisão de mudar'. A primeira coisa que ele fez foi me dar um pedido de internação para a manhã seguinte dizendo que eu estava com problema sério, que o Daniel já estava encaixado, eu estava com dilatação e que corria o risco dele nascer a qualquer momento e eu perder o bebê", recordou. Veja o relato completo!

