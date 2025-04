Debora Bloch faz confissão divertida sobre 'Vale Tudo' após depoimento de Paolla Oliveira

Após mensagem de Paolla Oliveira no 'Mais Você', a atriz Debora Bloch divertiu ao revelar motivo inusitado para aceitar papel em 'Vale Tudo'

Nesta segunda-feira, 28, Debora Bloch marcou presença no Mais Você para conversar sobre a chegada de sua personagem, Odete Roitman, no remake de Vale Tudo. Durante a atração, a atriz foi surpreendida por um depoimento carinhoso de Paolla Oliveira, intérprete de Heleninha na trama, e arrancou risadas ao fazer uma confissão inusitada.

“Quer dizer que você está tomando café com mamãe? Que honra, né? Queria já aproveitar para mandar um beijo pra vocês, um beijo para a Débora. É tão especial a gente poder ter uma boa relação, a gente admirar as pessoas com quem a gente trabalha”, iniciou Paolla.

“Eu só confirmei que a Débora era exatamente como eu pensava. Uma grande profissional, uma profissional dedicada, bem humorada, mas aí eu tive ainda mais uma surpresa porque a gente sempre fica sem saber o que esperar, eu tive a surpresa da Débora ser essa mulher ainda tão especial quanto profissional”, continuou.

Na sequência, a intérprete de Heleninha destacou o prazer de trabalhar com Deborah. “Divertida, alto-astral, generosa. Até pra gente se odiar, a gente tem que se gostar. Então que essa nossa pressão e tensão na verdade fiquem paradas no nosso trabalho, que tá sendo muito gostoso de fazer. Um beijo gigante pra você e vida longa. Sai desse café, bora que tá cheio de coisa pra fazer aqui. Beijo pra vocês”, finalizou Paolla.

“Ai, eu tô apaixonada pela Paolla. Ela é adorável, uma atriz disponível, dedicada, estudiosa, e ela é um astral. Te amo, Paolla. Fora o que samba, né? Sem falar nisso. E eu vou confessar pra você: eu só fiz essa novela pra ficar amiga da Paolla pra ela me levar para o samba ”, brincou Deborah Bloch em resposta.

Assista:

Expectativa para a estreia de Odete Roitman

Antes de sua estreia como Odete Roitman no remake da novela Vale Tudo, da Globo, no sábado, 26. Deborah Bloch teve um gesto simbólico para pedir a benção da atriz Beatriz Segall, que deu vida para a vilã na versão original da história.

Em uma foto nas redes sociais, Bloch relembrou fotos de um trabalho que fizeram juntas na TV e falou sobre a sua criação de Roitman.

"É hoje! Peço a bênção a quem um dia foi minha avó em cena - e que hoje, de forma simbólica, reencontro em mim. Agora, somos a mesma mulher, em tempos e gestos diferentes. Que eu consiga honrar, com delicadeza e força, tudo o que aprendi ao seu lado", disse ela.

