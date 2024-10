Juliette se derrete em visita à filha de Fernanda Paes Leme: 'Como é linda'

Que fofura! Juliette mostrou um vídeo encantador onde aparece brincando com a pequena Pilar, filha da atriz Fernanda Paes Leme

A influenciadora digital e cantora Juliette usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para dividir com os seguidores um registro encantador. Por meio de seus stories no Instagram, a campeã do BBB 21, da TV Globo, mostrou um trecho de sua visita especial à pequena Pilar, filha de Fernanda Paes Leme.

No vídeo publicado por Juliette, ela aparece no quarto de um hotel onde Fernanda se hospedou com a herdeira, fruto de sua união com o empresário Victor Sampaio. Na noite anterior, as duas famosas marcaram presença em um evento em São Paulo.

Esbanjando alegria, a cantora se derreteu de amores ao surgir brincando com Pilar. "Olha quem invadiu aqui", declarou Fernanda Paes Leme, responsável por registrar o momento especial da pequena de quase 6 meses com a amiga.

"Vou fazer um delineador, passar rímel, pode?", disse Juliette enquanto conversava com a bebê. "Ela está morrendo de rir. Como ela é linda", completou a ex-BBB. Em seguida, após pegar Pilar no colo, Fernanda Paes Leme questionou se ela estava preparada para ser mamãe.

"Vem aí, Juliette? Está preparada já?", perguntou a atriz e apresentadora. "O que? [Preparada] Para ser tia? Estou", se divertiu a cantora, arrancando risadas de Fernanda. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, Juliette revelou ao público que decidiu congelar seus óvulos.

"Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a 'gata' já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade", explicou a artista, na ocasião.

Juliette visita filha de Fernanda Paes Leme - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes Leme reflete sobre desafios da maternidade

Recentemente, a atriz Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar sobre a experiência com a maternidade, algo novo em sua vida. A artista é mãe da pequena Pilar, de 5 meses, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Em entrevista ao programa 'Saia Justa', do GNT, Fernanda relatou a primeira vez em que precisou ficar alguns dias longe da filha para realizar um trabalho no Rio de Janeiro. De acordo com a artista, ela cogitou recusar o compromisso mas, por incentivo do marido, decidiu aceitar.

Em seguida, Fernanda Paes Leme ainda desabafou sobre os desafios que enfrenta como mãe. Ela ressaltou que não tem sido fácil, mas que está aprendendo diariamente. A atriz ainda falou a respeito da romantização da maternidade; confira detalhes!