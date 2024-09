Ivete Sangalo impressiona ao mostrar seu armário de toalhas personalizadas

Ao abrir um dos armários de sua mansão, Ivete Sangalo impressiona ao exibir itens de banho personalizados com bordados da família

A cantora Ivete Sangalo mostrou um detalhe de sua casa e chamou a atenção. Bem discreta com sua vida pessoal, a famosa surpreendeu ao abrir um de seus armários e exibir o conteúdo todo personalizado. Nesta terça-feira, 03, a ex-apresentadora global resolveu mostrar suas toalhas e surpreendeu.

A artista então mostrou que os itens foram bordados e com as iniciais da família. Ivete Sangalo registrou uma toalha com a letra D, do esposo, o empresário Daniel Cady. Além da roupa de banho, foi possível ver que no armário havia outros panos, tudo dobrado e organizado em prateleiras etiquetadas.

"Amei minhas toalhas bordadas. Muito lindo", compartilhou a famosa os itens todos enfileirados e ajeitados.

Nas últimas semanas, Ivete Sangalo foi para Cabo Verde fazer um show e encarou uma polêmica no local envolvendo cães. A famosa então esclareceu que tomaria providências após receber denúncias de que os animais estavam sendo maltratados para sua apresentação acontecer no espaço.

Nova mansão

Ao que tudo indica, Ivete Sangalo investiu em uma nova mansão luxuosa no exterior! Segundo o jornal Extra, a cantora adquiriu uma propriedade com cinco suítes e uma área de lazer completa para curtir com o marido e os três filhos. O imóvel está situado em um condomínio à beira de um lago em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Apesar de ainda não ter anunciado publicamente a compra do imóvel, o portal revelou um vídeo em que a corretora mostra todos os detalhes da nova casa. Agora, Veveta é proprietária de uma mansão com pé direito alto, ambientes integrados, diversos espaços de lazer, além de um escritório para gerenciar seus negócios quando estiver fora do Brasil.

Na área externa, Ivete pode desfrutar da piscina, sauna, lareira ao ar livre, churrasqueira americana, forno para pizza e, claro, uma vista para o lago central do condomínio. De acordo com o jornal, o imóvel custa cerca de R$ 5 milhões e foi negociado pela corretora brasileira Vivi Branco, conhecida por atuar com outros famosos no exterior.