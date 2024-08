Ivete Sangalo se pronuncia sobre cães serem mortos para seu show acontecer

Em Cabo Verde, Ivete Sangalo se pronuncia após denúncias de fãs alegando maus-tratos de animais para o show dela acontecer no local; entenda

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou sobre uma polêmica que está envolvendo seu show em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente. Já no país da África, a baiana ficou sabendo por comentários dos fãs que animais estariam sido mortos para sua apresentação acontecer em um local.

Diante dos absurdos que estavam sendo denunciados, a famosa, que é contra maus-tratos de bichos, fez uma série de stories falando qual será seu posicionamento. Brasileiros e cabo-verdianos alegam que cães estão sendo abatidos para que o espaço onde ela fará seu show fique livre.

"Sou mãe de pet, só de imaginar já me dá uma angústia e que estavam tirando os cachorros da festa e enviando para um canil sem nenhuma assistência, os animais morrendo, os animais sem alimentação, sem assistência nenhuma em virtude do show, isso tudo acontecer, apenas foco nos animais, já é muito terrível, isso tudo em virtude de um show, sendo meu, tomou uma proporção ainda maior dentro de mim, então eu queria assegurar vocês...", declarou-se contra.

"Neste momento eu estou solicitando uma reunião com todos os responsáveis, não só do evento, mas dessa minha estada aqui, em Cabo Verde, me inteirar do que está acontecendo, pra tomar uma providência, pra trazer a luz a esse assunto, porque definitivamente eu sou completamente contrária a qualquer tipo de movimento como esse e especialmente em um dia de celebração do povo de Cabo Verde, fui recebida com tanto amor, uma alegria grande e me deparei com essa informação", lamentou a situação e prometeu que tomará providências. A apresentadora ainda agradeceu o carinho do público de Cabo Verde.

Ainda no último domingo, 11, Ivete Sangalo celebrou o Dia dos Pais e encantou ao exibir cliques raros de seus três filhos, Marcelo Sangalo, de 14 anos, e as gêmeas Helena e Maria, de 6 anos, com o pai, o nutriconista, Daniel Cady.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Na última semana, Ivete Sangalo estava com a família nos EUA para o casamento de sua sobrinha, Camila Nunes, filha de sua irmã Mônica Salgado. Aproveitando a viagem, a cantora ficou com o marido e os herdeiros em uma casa com 11 quartos e muitas diversões.

Leia também:Ivete Sangalo impressiona ao mostrar casa com 11 quartos e mais nos EUA

Como é a escola das filhas de Ivete Sangalo?

Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais dedicados que valorizam a educação de seus filhos. Tanto que, ao enfrentar dificuldades para encontrar uma escola adequada para as gêmeas Helena e Marina, em Salvador, o nutricionista decidiu criar sua própria instituição de ensino.

Conhecida como Ybá do Quintal, a escola tem chamado atenção por contar com uma metodologia pedagógica moderna e que valoriza não apenas a liberdade das crianças, mas também o contato com a natureza. Além disso, o espaço se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Saiba mais aqui.