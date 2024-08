Isa Scherer mostra detalhes de obra em nova mansão: 'Abrimos'

Ao lado do marido e dos filhos gêmeos, a ex-MasterChef Isa Scherer revelou detalhes de como está a obra da nova casa da família

A atriz e influenciadora digital Isabella Scherer se mudará para um novo endereço em breve! Nesta segunda-feira, 12, a campeã do 'MasterChef Brasil 2021' usou as redes sociais para compartilhar com o público alguns detalhes da obra na mansão da família.

Ao lado do marido, Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos, Mel e Bento, de quase 2 anos, Isa não escondeu a animação ao se deparar com as novidades da reforma. Através de um vídeo publicado em seus stories no Instagram, ela mostrou um pouco das transformações do imóvel.

"Essa porta vai embora. Olha o tanto de casa que a gente ganhou [ao trocar a porta de lugar]", declarou Isabella, exibindo o grande espaço do local após a retirada do item. Em seguida, a filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, gravou outro cômodo da casa.

"Olha o tanto que abrimos a parede. Agora vamos trocar as janelas também e colocar umas um pouco maiores", escreveu a influenciadora em imagens na sala de estar. Isa Scherer ainda deu um pequeno spoiler de como será o banheiro do quarto do casal.

Recentemente, a famosa contou aos seguidores que realizou o sonho de comprar a casa própria, chamada de 'The Pequenos House'. A novidade foi compartilhada em seu perfil no Instagram, onde Isa celebrou a conquista ao lado dos filhos e do marido.

"Estou realizando um sonho que eu nem sabia que eu tinha…. Nunca sonhei com casa própria, achei que moraria minha vida toda de aluguel, a ideia de poder mudar sempre que eu quisesse me parecia interessante. Mas durante a terapia percebi que talvez meu sonho por decoração, Pinterest e por fazer uma casa do meu jeitinho talvez fosse sim o sonho da casa própria", declarou ela em um trecho da notícia.

A mudança no casamento com a chegada dos filhos

A atriz e influenciadora Isabella Scherer abriu o jogo sobre as mudanças em sua relação com o marido, Rodrigo Calazans, desde que se tornou mãe dos gêmeos Mel e Bento, de quase 2 anos. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, ela contou como os filhos mudaram suas vidas; confira detalhes!