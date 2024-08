Isabella Scherer detalha desafios no casamento após nascimento dos filhos

A atriz e influenciadora Isabella Scherer abriu o jogo sobre as mudanças em sua relação com o marido, Rodrigo Calazans, desde o nascimento dos filhos

A atriz e influenciadora Isabella Scherer abriu o jogo sobre as mudanças em sua relação com o marido, Rodrigo Calazans, desde que se tornou mãe dos gêmeos Mel e Bento, de quase 2 anos. Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, ela contou como os filhos mudaram suas vidas.

"O tempo que era dedicado à nossa relação agora é praticamente todo voltado para nossos filhos, e a gente tenta ter um tempinho só para nós dois. Tudo muda muito, com certeza. Mas é muito legal ter um parceiro com quem me entendo super bem, a gente conversa sobre tudo, sobre a criação das crianças", iniciou.

E completou: "Claro que acaba tendo muitos desafios na relação, principalmente a falta de tempo sozinhos. Ficamos focados em ser pais, e, às vezes, esquecemos que somos um casal. Mas conseguimos criar uma rotina em que quase toda sexta-feira a gente sai para jantar. Isso mudou nossa vida".

A campeã do MasterChef disse ainda que a maternidade a tornou uma mulher mais forte. "Não acho que me transformei em outra pessoa, não acredito nessa romantização. Para mim, foi uma mudança muito sutil, porque foi acontecendo aos poucos, desde a gravidez. Foi uma mudança muito boa, me fez muito bem, me sinto muito mais completa, muito mais segura agora do que eu me sentia antes", analisou.

E a atriz também falou sobre seu corpo após a gravidez. "Internamente, eu não senti essa pressão estética. Muito pelo contrário, me sinto muito mais confiante com meu corpo do que antes. Acho que essa é uma mudança que vem de dentro, de uma mulher mais forte, que sabe que o corpo estar ou não dentro de um padrão não a define como mulher. Mas, de qualquer forma, é muito chato postar uma foto de biquíni e receber comentários do tipo: "corpos reais", "ai, que bom que você se aceita". Gente, é só o meu corpo!"

Recentemente, Rodrigo Calazans completou 39 anos de vida e recebeu uma linda homenagem da esposa Isabella Scherer. Veja!