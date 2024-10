Giovanna Ewbank mostra mudança após vender mansão com Bruno Gagliasso: ‘Caos’

Meses após venderem sua mansão milionária, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilham bastidores de mudança para casa nova

Nesta segunda-feira, 21, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deram início oficialmente à mudança após a venda de sua mansão milionária. Meses após a negociação, a atriz e apresentadora compartilhou os bastidores do processo em suas redes sociais, mostrando o "caos" que está sendo separar, doar e empacotar os itens da família.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Gioh e Bruno apareceram organizando a mudança. Na biblioteca dos filhos, a atriz comentou que estava separando alguns livrinhos para doação, enquanto outros seriam levados para a nova mansão: "Hoje começou a mudança. Está um caos. Separando livros infantis para doação", disse a ruiva.

Giovanna Ewbank mostra mudança de mansão com Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Na sequência, Giovanna mostrou que alguns cômodos já estavam vazios, como o closet do casal. Inclusive, todas as roupas da apresentadora estavam penduradas em araras no quarto deles esperando para serem transportadas para casa nova. Além disso, a famosa revelou que ela e o marido já separaram mais de 300 peças para vender.

No mês passado, Ewbank já tinha se adiantado com os preparativos para se mudar e fez a limpa no closet: "A mudança é real. Nada nos meus armários. Vai tudo para casa nova", disse a artista. Então, Bruno invadiu as redes sociais da esposa para pedir ajuda. “Tem alguma empresa de mudança, caminhão grande? A gente precisa”, afirmou.

Vale lembrar que Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso venderam a mansão milionária em um bairro nobre do Rio de Janeiro. A propriedade, onde a apresentadora e o ator moravam com os três filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de nove anos, e Zyan, de apenas quatro, foi anunciada pelo valor de R$ 25 milhões em julho e foi vendida rapidamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Filhos de Giovanna Ewbank roubam a cena em fotos em família:

Giovanna Ewbank arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em família. As imagens foram feitas para celebrar o seu aniversário de 38 anos. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece fazendo carão ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso, e os três filhos do casal.