A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou os fãs ao mostrar um ensaio fotográfico ao lado de Bruno Gagliasso e dos filhos, Titi, Bless e Zyan

Giovanna Ewbank arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em família. As imagens foram feitas para celebrar o seu aniversário de 38 anos, comemorado neste sábado, 14.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece fazendo carão ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso, e os três filhos do casal, Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4. "Esse é o meu presente! Todos os dias vocês são a minha alegria! Amo vocês, meus amores!", celebrou a ruiva na legenda.

A beleza e o tamanho dos filhos de Gio e Bruno acabou chamando a atenção dos internautas. "Família linda demais", disse uma seguidora. "Perfeição", escreveu outra. "Titi uma deusa, Bless uma pintura, Zyan um príncipe", afirmou uma fã. "Não dou conta com a beleza desses meninos. Ah Titi então, benza Deus", falou mais uma.

Vale lembrar que Ewbank ganhou uma surpresa especial ao completar 38 anos. Ela foi vendada e levada para o rancho da família para comemorar se aniversário com uma festa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Bruno Gagliasso impressiona com homenagem para Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que completou 38 anos de vida neste sábado, 14. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada e na legenda rasgou elogios e se declarou para ela.

"Todo dia eu aprendo um pouco mais com você. Gosto de ficar te vendo, te admirando. Assistindo você ser você. É linda e forte. É a leoa. Não tem um dia que eu não pense 'que mulher incrível!'. Eu amo ter uma vida com você e tudo o que construímos. E tudo que ainda planejamos fazer. Eu te amo e desejo que seus 38 seja muito amor. Feliz aniversário!", escreveu Gagliasso. Confira!