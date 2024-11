Gabriely Miranda mostra árvore de Natal de sua casa com Endrick: 'Mágico'

A casa que a influenciadora digital e modelo Gabriely Miranda vive com o jogador Endrick já está decorada para o nata. Veja!

A casa que a influenciadora digital e modelo Gabriely Miranda vive com o jogador Endrick já está decorada para o Natal! Ela usou as redes sociais segunda-feira, 18, para mostrar como está a árvore deste ano em seu lar e se declarou ao amado.

No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que aparece enfeitando a árvore. "você sempre amou o natal, mas esse ano é magico porque é o primeiro na sua casa com o amor da sua vida", escreveu na publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "Um Natal mais que especial", disse uma. "Estava ansiosa para esse momento. Tá linda demais essa árvore, amiga!", elogiou outra. "Que coisa mais linda, gaby! Parece que tudo vivemos uma “nova primeira vez” se torna ainda mais especial", opinou uma terceira.

Vale lembrar que o jogador de futebol e a companheira deram um passo importante na relação em setembro deste ano! Por meio das redes sociais, eles anunciaram ao público que estão casados. Junto com a novidade, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Na legenda, a noiva do jogador do Real Madrid mencionou um versículo da bíblia para anunciar a notícia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveu ela.

Casados, Endrick e Gabriely Miranda são batizados na Espanha: "Tudo se fez novo"

Recentemente, os pombinhos usaram as redes sociais para mostrar um momento muito especial: eles foram batizados durante cerimônia realizada em uma igreja evangélica da Espanha, para onde se mudaram por conta do trabalho do jogador no Real Madrid.

"Renascemos e tudo se fez novo", escreveu Gabi na legenda da publicação. Na sequência, a modelo citou um versículo da Bíblia. "'Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo'. Atos 2:38". Leia mais!

