Endrick e Gabriely Miranda revelam que estão casados: 'Ninguém separa'

O jogador de futebol Endrick e Gabriely Miranda anunciaram publicamente que estão casados em ensaio fotográfico romântico; veja fotos

O jogador de futebol Endrick e a companheira, Gabriely Miranda, deram um passo importante na relação! Nesta segunda-feira, 16, o casal anunciou ao público que estão casados!

A revelação aconteceu por meio das redes sociais de Endrick e Gabriely. Junto com a novidade, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Na legenda, a noiva do jogador do Real Madrid mencionou um versículo da bíblia para anunciar a notícia: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa'. Enfim, casados", escreveu ela.

Felizes com a nova fase do casal, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas aos noivos nos comentários. "Tudo de mais maravilhoso pra vocês!", desejou uma. "Vocês merecem o melhor dessa vida", disse outra. "Toda felicidade do mundo pra vocês!", declarou uma terceira.

Recentemente, a noiva de Endrick e a mãe do jogador, Cíntia Ramos, protagonizaram um momento emocionante durante a primeira partida do atleta no Real Madrid. Logo após ele marcar um gol, as duas trocaram abraços no Estádio Santiago Bernabéu e surpreenderam o público.

O registro do abraço passou a ser apontado por internautas como um 'selamento de paz'. Isso porque, em maio deste ano, Cíntia e Gabriely Miranda protagonizaram um climão durante entrevista do ex-jogador do Palmeiras no 'Conversa com Bial', da TV Globo.

Endrick fala sobre saudades de Gabriely após se mudar

Após sua mudança para a Espanha para jogar no Real Madrid, Endrick desabafou sobre a saudade que sente da noiva, a modelo Gabriely Miranda. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um vídeo antigo de um momento descontraído ao lado dela e revelou que precisou remover o áudio original por ser "proibido".

Através de seu perfil no Instagram, Endrick dividiu o registro em que sua amada aparece deitada na cama sem maquiagem enquanto come brigadeiro de colher. Ao perceber que está sendo filmada, ela cai na risada e pede para o namorado parar de filmar, mas ele dá um close no rosto dela: "Áudio proibido", o jogador legendou; confira mais detalhes!