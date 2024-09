Recém-casados, Endrick se declara para Gabriely Miranda em nova foto

Apaixonados! O jogador de futebol Endrick destacou a aliança de casamento com a esposa, Gabriely Miranda, em nova foto do casal

O jogador de futebol Endrick usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para compartilhar uma declaração à esposa, Gabriely Miranda. Em seus stories no Instagram, o atleta publicou uma nova foto ao lado da companheira e selecionou a música 'Eu Amo Você', do cantor Natanzinho Lima, como trilha sonora.

No registro, Endrick e Gabriely aparecem sorrindo e de mãos dadas enquanto destacam a aliança de compromisso. Recentemente, os dois revelaram que oficializaram a união de forma intimista e estão casados.

"Eu queria te dizer / Que eu amo você / Que eu amo / Eu amo você", diz o trecho da canção escolhida pelo jogador do Real Madrid. No dia do anúncio do casamento, os casal realizou uma publicação em conjunto e utilizaram uma passagem da Bíblia na legenda.

"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Enfim, casados", escreveram. Para a data marcante, Gabriely Miranda usou um vestido exclusivo confeccionado em um tecido branco com brilho, com um grande laço lateral.

Para completar o look do casamento, a esposa do jogador de futebol apostou em um par de scarpin nude da grife francesa Louboutin. Endrick, por sua vez, escolheu um terno preto e um tênis Gucci.

Vale lembrar que, com a transferência do ex-jogador do Palmeiras para o Real Madrid, o casal passou a residir na Espanha.

Endrick e Gabriely Miranda - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Mãe de Endrick mostra presente luxuoso que ganhou da nora

Recentemente, a mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos, usou as redes sociais para mostrar um presente que ganhou da nora, Gabriely Miranda, após a modelo oficializar a união com o craque.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto do perfume de luxo Delina Esclusif e escreveu que o item foi um presente da norinha. Em sites brasileiros, o frasco pode ser encontrado à venda por até R$ 3,4 mil.

Dias depois, Cintia mostrou os bastidores de uma partida do Real Madrid e publicou uma foto ao lado de Gabriely no estádio; confira mais detalhes!