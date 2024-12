Falcão decide vender sua mansão de R$ 13,5 milhões. Conheça o local

Mansão luxuosa do jogador de futsal Falcão é colocada à venda no interior de São Paulo. Saiba mais sobre a propriedade

O jogador de futsal Falcão decidiu vender sua mansão luxuosa em Sorocaba, no interior de São Paulo. De acordo com o site Globo Esporte, ele colocou a mansão à venda pelo valor de R$ 13,5 milhões porque ele acha que a mansão ficou grande demais para ele e a esposa após os filhos saírem de casa.

A propriedade tem 2,5 mil metros quadrados, cinco suítes, campo de futebol, piscina, Spa e garagem para seis carros. A mansão fica em um condomínio de luxo perto da Rodovia Raposo Tavares e possui aquecimento solar e energia fotovoltaica.

Vale lembrar que Falcão está aposentado desde 2018.

Veja as fotos da casa de luxo:

A nova mansão de Maíra Cardi

A coach Maíra Cardi está com um novo lar para chamar de seu! Casada com o influenciador digital Thiago Nigro, ela anunciou que o casal comprou a antiga mansão de Neymar Jr na Grande São Paulo. A propriedade luxuosa é enorme e custa vários milhões de reais.

A mansão fica na região de Alphaville, área nobre da Grande São Paulo, e possui três andares com vários cômodos. "Foi um arquiteto chique que desenhou, que eu não sei falar o nome. O Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar. Antes de fazer a reforma, eu quero mostrar para vocês como a casa está”, afirmou ela em um vídeo no Instagram.

Nas imagens, Maíra surpreendeu ao mostrar o tamanho dos ambientes, que são espaçosos e estavam organizados para a vida de Neymar, mas passaram por uma grande reforma para se adequarem para a família da coach.