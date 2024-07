Fabiana Justus revela novo cômodo de seu apartamento: 'Sala de família'

Enquanto estava de férias na fazenda, Fabiana Justus revela reforma na brinquedoteca dos filhos e mostra resultado encantador

A influenciadora digital Fabiana Justus mostrou um novo cômodo de seu apartamento luxuoso em São Paulo. Nesta quarta-feira, 31, ela compartilhou fotos exibindo o espaço especial de seu lar e falou sobre a reforma que foi feita enquanto estava na fazenda de Roberto Justus.

A empresária então contou que o ambiente incialmente era a brinquedoteca, que foi feita para as gêmeas, Chiara e Sienna, mas, com a chegada do caçula, Luigi, e crescimento das meninas, o local precisou de uma transformação. Pensando nisso, os móveis e decoração foram trocados para toda a família poder se divertir no ambiente.

"Apresento a vocês, a nossa "sala de família"! Aproveitei que passamos o mês na fazenda e reformei a brinquedoteca das meninas aqui em casa! Queríamos um ambiente que fosse gostoso pra toda a família (agora com o Lui como novo integrante! Haha). Eu não sei nem EXPLICAR o tanto que AMEI esse novo espaço... confesso que superou as minhas expectativas", contou sobre a mudança do lugar.

Seguindo o estilo de todo o apartamento, a sala foi decorada com cores claras, mas com itens mais escuros para contrastar. É possível ver esse estilo nos outros quartos do apartamento, os quais já foram mostrados também pela herdeira de Roberto Justus.

Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora, que já completou mais de 100 dias de transplante de medula e está tratando o câncer, revelou que passará por uma cirurgia nos próximos dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus mostra quarto do filho na fazenda e encanta

A influenciadora Fabiana Justus acabou revelando como é o quarto de seu filho caçula, Luigi, na fazenda da família. Nesta segunda-feira, 29, a herdeira de Roberto Justus tirou fotos do menino acordando de uma soneca no berço e acabou mostrando como é o cantinho dele na propriedade fora da cidade grande.

Com cores claras, misturadas com detalhes mais escuros, o cômodo recebeu uma decoração fofa com elementos de fazenda como animais em forma de enfeites e brinquedos. Além do acessórios, tapete e lustres mais rústicos foram colocados no cantinho do pequeno. O berço e uma das cômodas é no tom de azul escuro e foram combinados com móveis mais claros. Veja os cliques aqui.