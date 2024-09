Descubra o código secreto que Kate Middleton usa para chamar atenção dos filhos

Código secreto de Kate Middleton para repreender filhos por malcriações é revelado por ex-funcionário do Palácio

Kate Middleton tem um código secreto para repreender os filhos em público em decorrência de alguma birra. As estratégias adotadas pela esposa do príncipe William em seus cuidados com os filhos foram reveladas por Tom Quinn, especialista na realeza britânica e próximo de ex-funcionários da realeza.

A fonte tratou da relação de Middleton com os filhos em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror. Ele conversou com a publicação para falar de seu novo livro, ‘Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family’ - ‘Infância Dourada: Um História Íntima do Amadurecimento Dentro da Família Real’, na tradução.

Quinn expôs o código secreto de Middleton com os filhos ao lembrar do comportamento do caçula da princesa, Louis, de seis anos, no Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II (1926-2022), no início de 2022, quando ele ainda tinha quatro anos.

“Quando o Príncipe Louis foi malcriado no Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, por exemplo, colocando a língua para fora em direção à mãe, a reação da Kate foi celebrada por uma equipe de especialistas”, disse.

“Ela aparentemente usou seu código secreto para acalmar os filhos, como costuma fazer em algumas ocasiões, dizendo ‘vamos pegar leve’. Mas como um ex-funcionário da realeza me explicou, essas são palavras que carregam mais peso entre eles do que podemos imaginar”.

Quinn também contou que Middleton e William criaram a “conversa no sofá”. A prática consiste em uma conversa mais séria com uma das crianças quando ela faz algo errado e a bronca precisa ser mais séria. Ele ainda relatou que o príncipe e a princesa são extremamente rígidos em relação à regra de “não gritar” imposta aos filhos.

William e Middleton também são pais do Príncipe George, 11 anos, e da Charlotte, de oito anos.

Kate Middleton volta ao trabalho após o fim do tratamento de quimioterapia

A princesa de Gales Kate Middleton já está de volta ao trabalho. Depois de anunciar o fim do tratamento de quimioterapia contra o câncer, a esposa do príncipe William teve o seu primeiro compromisso profissional nesta semana.

Um comunicado interno das atividades da realeza britânica revelou que Middleton esteve presente em uma reunião com a equipe do Centro para a Primeira Infância e membros do Palácio de Kensington no Castelo de Windsor.