Fabiana Justus revela que fará cirurgia: 'Nada a ver com o diagnóstico'

Por conta do tratamento contra o câncer, após anos de descoberta de nódulo benigno, Fabiana Justus revela que fará cirurgia; entenda

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta segunda-feira, 29, com seus seguidores na rede social que está ansiosa por ter uma cirurgia esta semana. A herdeira de Roberto Justus então acalmou os internautas dizendo do que se trata e contando que a retirada do nódulo benigno não tem nada a ver com o câncer.

A empresária então explicou que o nódulo foi descoberto há anos em sua paratireoide e que terá que ser retirado por estar interferindo em algumas funções de seu corpo. A famosa então explicou que o tratamento contra a leucemia mileoide aguda pode ter influenciado nisso.

"É uma operação simples, graças a deus e não tem absolutamente nada a ver com o diganóstico de nada do que eu tive, eu já tinha, é um nódulo que eu tenho benigno, na paratireoide que é, fica ao lado da tireoide", esclareceu.

"Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulu o cálcio do meu corpo enfim, vou ter que tirar o nódulo, é uma cirurgia simples", comentou sobre estar ansiosa por esse momento esta semana.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus mostrou que seu cabelo voltou a crescer após alguns meses da quimioterapia. A irmã da influenciadora, Rafaella Justus, reagiu ao ver os fios crescendo novamente na cabeça dela.

