Mãe de 6, Leticia Cazarré responde se quer ter mais filhos com Juliano Cazarré

Durante uma interação com os seguidores, a esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, foi questionada se pretende ter mais filhos

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré, tirou um tempinho nesta quarta-feira, 18, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada se pretende ter mais filhos. Os dois já são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 3 meses.

Por meio dos stories do Instagam, a companheira do artista contou que confia na vontade de Deus. "Deus é quem sabe, eu não tenho que pretender nada", respondeu.

Story de Leticia Cazarré (Reprodução/Instagram)

Filhos adoeceram

Depois de contar que cinco dos seis filhos do casal adoeceram, Letícia aproveitou a interação com os seguidores para falar sobre o quadro clínico dos pequenos.Segundo ela, o quadro mais delicado foi de Guilhermina, de dois anos, que precisou ser internada. "Ela foi fazer a troca mensal da cânula e um exame de diafragma para acompanhar o desmame da ventilação, mas apresentou bradicardias e achamos melhor investigar, então ela passou 2 noites lá. Mas já está de volta em casa!", disse ela.

Já os demais começaram a apresentar febre e outros sintomas de virose. Segundo Leticia, eles também se recuperam bem. "Madelena, Estêvão e Vicente estão doentes, mas agora os remédios começam a fazer efeito", declarou. Outro internauta quis saber como ela está em meio a isso. "Uma bagaceira, mas estamos firmes. Guerra é guerra", escreveu ela.

E ao ser questionada sobre a quantidade de pessoas que atuam em sua casa com o artista, a bióloga, que trabalha no meio da moda, falou que há cerca de cinco colaboradores, cada um com uma função. "Uma funcionária maravilhosa que se chama Ana Flora (5x semana). Uma cozinheira muito querida que se chama Andrea (1x semana). Uma babá folguista também muito legal que se chama Tânia. Uma dupla de pai e filho que cuida da piscina/jardim/cachorros, são o Francisco e o Vinicius", contou.