Por que Sthefany Brito sentiu medo no puerpério? Entenda período

Desde que Sthefany Brito (37) deu à luz Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky, a atriz compartilha momentos do puerpério em suas redes sociais. Recentemente, ela relatou estar com medo de espirrar e até chorou em um registro compartilhado na web.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que o momento após o nascimento do bebê pode deixar a mulher bem sensível, afetando não apenas seu corpo, mas também a mente — como parece estar acontecendo com Sthefany Brito .

"Puerpério é um período pós-parto de 45 a 60 dias que o corpo da mulher demora para poder voltar às condições anteriores da gestação. Tem toda uma alteração hormonal, muito descrito pelas ginecologistas, mas tem a questão do puerpério emocional", explica a especialista.

"É essa fase em que a mulher demora para entender, se reconhecer como mãe, associar as novas funções. Tem desgaste e está em estado de alerta. É uma crise de identidade, uma exaustão física e mental muito grande. É um período de grande vulnerabilidade."

Mãe do pequeno Enrico (3), Sthefany Brito deu à luz Vicenzo em 9 de setembro. Ela compartilhou a novidade com os fãs e seguidores no dia 10 e, desde então, tem compartilhado as mudanças em sua rotina com a chegada do caçula.

ANSIEDADE E PREOCUPAÇÃO ANTES DO NASCIMENTO

Em recente entrevista à Revista CARAS, a irmã de Kayky Brito (35) contou como estava seu marido se sentindo antes do nascimento do pequeno. "Vamos descobrir juntos como é ser pais de dois", começou a atriz.

"O Igor está mais preocupado em como é que vai ser esse início [risos]. Mas ele é muito parceiro, chega junto, quando precisa pega para ele a responsabilidade, é paizão", afirmou Sthefany Brito. "Eu fico tranquila porque eu sei que posso contar com ele."

