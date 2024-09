A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um passeio que fez com o filho

Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros passeando com o filho, Leo, de 1 aninho. O menino é fruto de seu casamento com Rafael Eboli.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece tomando um sorvete ao lado do herdeiro, que está curtindo o passeio sentado em seu carrinho de bebê. Para o momento de lazer, Leo está usando um look todo verde, já a mamãe está com um top e uma saia longa de cor amarela, um lenço no cabelo e óculos escuros.

"Nosso domingo foi assim", contou a famosa na legenda da publicação. Os internautas encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que fofo", escreveu outra. "Delícia de bebê", falou uma fã. "Fofinho demais esse Leo", comentou mais uma.

Vale lembrar que Leo completou 1 aninho no dia 22 de agosto. Na ocasião, a mamãe recordou imagens do dia do nascimento do menino e se declarou. Alguns dias depois, Carol mostrou os detalhes da festa de aniversário do pequeno, que teve como tema 'leãozinho'.

Confira:

Carol Macedo chama atenção ao surgir com conjunto estiloso

A atriz Carol Macedo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar o seu look do dia. Através dos Stories do Instagram, ela surgiu usando um conjunto estiloso, que segundo ela é chamado de "look preguiça".

"Lembra uma vez que eu disse que eu tenho os looks preguiça? Esse aqui é um, esses conjuntos aqui, peças coringas. A última vez que eu usei ele eu estava grávida, com um barrigão, vou colocar a foto aqui", disse ela no vídeo, que em seguida recordou a foto de quando estava à espera do primeiro filho, Leo, fruto de seu casamento com Rafael Eboli.

"Hoje eu estou muito cansada, para variar. Preguiça de pensar em que roupa colocar, precisar sair rápido, ai eu coloco assim, esses lookinhos, conjuntinhos que fica super bonitinho e fácil. Look coringa ou look preguiça", completou o vídeo. Confira o look!