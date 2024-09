Graciele Lacerda revela quarto da filha em sua nova casa com Zezé

Construindo casa de veraneio com Zezé Di Camargo na Chapada dos Guimarães, Graciele Lacerda revela como será quarto da filha na propriedade

Casados e esperando sua primeira filha, que se chamará Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão construindo mais uma propriedade. Em sua rede social, a influenciadora digital revelou que a casa da Chapada dos Guimarães já está com projeto de decoração pronto, inclusive com o quarto da bebê desenhado.

Morando em um triplex em São Paulo com o sertanejo, a empresária do ramo da saúde gostou tanto do projeto do lar de varaneio que até comentou querer um igual para uma futura casa na cidade grande. Em tons claros e com toques em dourado, os locais foram montados com móveis de alto padrão e detalhes de luxo.

"Dia de apresentar a casa de veraneio em Chapada dos Guimarães desses queridos que ficou demais! Todo carinho a vocês! Estamos ansiosos para ver tudo pronto e muito felizes por fazermos parte desse novo capítulo na história", escreveram os responsáveis ao postarem um vídeo revelando um pouco de como será o espaço.

Graciele Lacerda ainda compartilhou uma foto da tela do computador revelando como será o quartinho de Clara no local. Seguindo o estilo da decoração da mansão, o ambiente da pequena terá berço, lustre e muito mais, parecendo um quarto de princesa.

É bom lembrar que eles também estão construindo uma casa fora do Brasil. Nos últimos meses, a influenciadora mostrou uma foto do projeto de seu lar em Orlando com o cantor. Tempos atrás, ela falou sobre o triplex onde mora com Zezé em Alphaville, em São Paulo. A famosa contou como foi a divisão para comprar o imóvel luxuoso: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".

Veja como será a nova casa de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo:

Graciele Lacerda fala sobre se casar em chá revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. No domingo, 25 de agosto, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu. Saiba o que ela disse aqui.