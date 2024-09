Lady Gaga comenta por que ignorou boatos de que ‘era homem'

Em nova entrevista reveladora, Lady Gaga finalmente explicou com clareza por que sempre escolheu ignorar os boatos sobre seu gênero

Lady Gaga finalmente explicou por que sempre ignorou os boatos sobre "ser um homem". As especulações foram difundidas, principalmente, no início da carreira da cantora.

A artista deu uma entrevista para Bill Gates no programa What’s Next? The Future With Bill Gates e comentou sobre o assunto.

“Quando eu estava com meus 20 e poucos anos, havia esse rumor que eu era um homem. Eu viajei o mundo inteiro, fiz turnês e promovi os meus discos, e em quase todas as entrevistas, eu me sentava e perguntavam: ‘há um rumor que você é um homem, você tem algo a dizer a respeito disso?'", relembrou ela.

Em seguida, a famosa contou o motivo de sempre ignorar a pergunta. "O motivo de não responder essa questão é porque eu não me sentia uma vítima dessa mentira, eu pensava: ‘o que uma criança acusada da mesma coisa pensará se ver uma figura pública como eu me sentindo envergonhada por isso?’”, disse.

Lady Gaga poderá ser vista nas telonas em breve com a personagem Arlequina no filme Coringa: Delírio a Dois, que tem estreia prevista para outubro deste ano. O longa é continuação de Coringa, lançado em 2019.

Lady Gaga conta como conheceu o noivo

A cantora Lady Gaga abriu o jogo sobre seu relacionamento com o diretor executivo Michael Polansky. Em entrevista a edição de outubro da Vogue americana, a artista contou como os dois se conheceram e se declarou para o amado.

Gaga revelou que eles se conheceram em 2019 através de sua mãe, Cynthia Germanotta, que lidera a Born This Way Foundation — uma organização sem fins lucrativos voltada para o apoio à saúde mental dos jovens, fundada por mãe e filha em 2012. Cynthia conheceu Polansky por meio de seu trabalho filantrópico.

"Minha mãe o conheceu e me disse: 'Acho que acabei de conhecer seu marido', e eu disse: 'Não estou pronta para conhecer meu marido!' Eu nunca poderia imaginar que minha mãe... encontrou a pessoa mais perfeita para mim", detalhou a cantora.

Durante o papo, a cantora disse ainda que “a peça que faltava na minha vida era ter amor de verdade”. Segundo a revista, os dois se viram pela primeira vez na festa de Sean Parker, o cofundador do Napster e presidente fundador do Facebook, em dezembro de 2019.

“Fui convidada e disse: ‘Será que o Michael vai estar lá?’, e minha mãe disse que sim, então fui à festa e continuei perguntando por ele, até que ele finalmente veio até mim e conversamos por três horas. Tivemos uma conversa incrível", recordou.

Depois disso, os dois não pararam de se falar e o primeiro date aconteceu semanas depois. Em 2020, o casal passou a quarentena junto em Malibu, na Califórnia. "Eu estava tão focada na minha carreira desde que era adolescente. E o presente daquele tempo foi que pude me concentrar completamente no meu relacionamento. Conheci esse ser humano totalmente solidário e amoroso que queria me conhecer — fora de Lady Gaga", lembrou.

Em abril, ele a pediu em casamento. "Nunca conheci ninguém como Michael. Ele é tão inteligente e tão gentil. E a vida dele e a minha são muito diferentes. Ele é um cara muito reservado e não está comigo por nenhuma outra razão além de sermos feitos um para o outro. Mas acho que o que quero que meus fãs saibam é que estou, tipo, tão feliz. Estou saudável", completou a artista.