Fabiana Justus mostra quarto do filho na fazenda e encanta; veja como é

Na fazenda, Fabiana Justus mostra como é o quarto de seu filho caçula, Luigi, ao tirar fotos dele no berço; detalhes fofos chamaram a atenção

A influenciadora Fabiana Justus acabou revelando como é o quarto de seu filho caçula, Luigi, na fazenda da família. Nesta segunda-feira, 29, a herdeira de Roberto Justus tirou fotos do menino acordando de uma soneca no berço e acabou mostrando como é o cantinho dele na propriedade fora da cidade grande.

Com cores claras, misturadas com detalhes mais escuros, o cômodo recebeu uma decoração fofa com elementos de fazenda como animais em forma de enfeites e brinquedos. Além do acessórios, tapete e lustres mais rústicos foram colocados no cantinho do pequeno. O berço e uma das cômodas é no tom de azul escuro e foram combinados com móveis mais claros.

"Neném acordando da soneca... não existe nada mais fofo", disse a empresária ao exibir o bebê sorrindo em seu berço.

Assim como ele, as irmãs gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, também têm seu quarto na fazenda da família. Nas últimas semanas, Fabiana Justus mostrou como são alguns dos ambientes do lar onde frequenta desde seu nascimento.

Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora, que já completou mais de 100 dias de transplante de medula e está tratando o câncer, revelou que passará por uma cirurgia nos próximos dias.

