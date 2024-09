No Brasil, Shawn Mendes curte praia de Ipanema no meio dos fãs

Em solo brasileiro para se apresentar no Rock in Rio, Shawn Mendes agitou multidão ao curtir praia de Ipanema na tarde desta quinta-feira, 19; confira

Na tarde desta quinta-feira, 19, o cantor Shawn Mendes curtiu a praia de Ipanema, na Zona sul do Rio de Janeiro, de uma forma diferente: cercado de fãs! O artista canadense - que chegou no Brasil nesta manhã - foi tietado por uma multidão de admiradores assim que desceu do hotel em que está hospedado.

Após mandar beijos e acenar para as pessoas que esperavam por ele na porta do hotel, Shawn desceu de seu apartamento para ter um encontro com os fãs na areia carioca. E para curtir o dia ensolarado, optou por uma regata branca, shorts de academia e um óculos de sol.

Vale lembrar que Shawn Mendes está no país para se apresentar no Palco Mundo, no domingo, 22, último dia de Rock in Rio. Além do cantor, o público assistirá apresentações de Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon, Ney Matogrosso e Mariah Carey.

Confira os registros:

Em nova música, Shawn Mendes relata susto quando pensou que seria pai

No último dia 9, Shawn Mendes lançou sua música Why Why Why, que faz parte do álbum intitulado Shawn, que será lançado no dia 18 de outubro. Na letra da canção, o cantor relembrou um susto que passou quando pensou que sua ex-namorada estava grávida.

"Pensei que estava prestes a ser pai / Me abalou profundamente / Ainda sou uma criança", diz ele em um trecho da música.

O artista de 26 anos, que já namorou Camilla Cabello, não revelou o nome da ex-namorada que passou por esse susto.

Em entrevista para a Apple Music, ele detalhou mais um pouco sobre a composição. "Eu não senti pressão para abordar nada. Mas foi uma daquelas experiências em que surgiu uma piada enquanto fazíamos o álbum, que era tipo, se eu começasse a sentir uma ansiedade muito forte no estúdio, todos tinham certeza de que uma ótima música estava a caminho, porque havia algum tipo de crise de cura, algum tipo de avanço que deveria acontecer. Havia algo de hino nessas palavras, ‘por que, por que, por que’. Quase parecia um choro. Parecia poderoso e bonito", disse ele. Confira a música clicando aqui.