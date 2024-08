Ex-BBB Davi Brito exibe detalhes de suas casas: 'Fazendo a ronda'

Que chique! Campeão do BBB 24, Davi Brito visitou algumas de suas casas em Salvador e mostrou detalhes dos imóveis; confira

Davi Brito, campeão do BBB 24, dividiu com os seguidores imagens inéditas de suas casas em Salvador, na Bahia. O jovem investiu parte do valor do prêmio do reality show da TV Globo em residências, que em breve estarão disponíveis para serem alugadas.

Em seus stories no Instagram, Davi contou que visitou os imóveis nesta quinta-feira, 22. O ex-brother aproveitou o momento para filmar algumas partes dos locais e dividiu com o público o resultado final das obras.

"Fazendo a ronda hoje aqui nas casas para ver se está precisando de alguma coisa. Mas, graças a Deus, está tudo em paz, é isso aí, vamos para cima", declarou Davi. Nos registros publicados, o ex-BBB mostrou a parte externa de todas as residências, que possuem piscina e área de lazer.

Além de casas próprias construídas do zero e planejadas especialmente por ele, Davi Brito presenteou o pai, Dermeval de Brito, com um novo cantinho para morar. Recentemente, o jovem entregou as chaves do imóvel diretamente nas mãos do familiar.

Vale lembrar que o vencedor do BBB 24 também ajudou a mãe, Elisangela Brito, e a irmã, Raquel Brito. Em junho deste ano, em entrevista ao Extra, Davi revelou que já estava realizando alguns sonhos de sua vida.

Ele explicou que comprou um apartamento para a mãe. Já para Raquel, que cuidou de suas redes sociais durante o reality show da TV Globo, Davi Brito contou que estava arcando com os gastos da primeira habilitação.

Arraste para o lado e confira fotos das casas do ex-BBB Davi:

Davi Brito reflete sobre onda de críticas

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seus stories no Instagram, o ex-brother brincou com o fato de sempre se deparar com seu nome em páginas de notícias e afirmou que procura não absorver comentários maldosos a seu respeito.

Em uma sequência de vídeos, Davi aproveitou para deixar um conselho ao público e ressaltou que não se importar com as críticas é o caminho principal para seguir em paz; confira detalhes!