Ex-BBB Davi Brito reflete sobre onda de críticas: 'Se incomodam com a alegria'

Campeão do BBB 24, Davi Brito comentou sobre as críticas recentes que tem recebido e deixou um conselho ao público

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seus stories no Instagram, o ex-brother brincou com o fato de sempre se deparar com seu nome em páginas de notícias e afirmou que procura não absorver comentários maldosos a seu respeito.

Em uma sequência de vídeos, Davi aproveitou para deixar um conselho ao público. "Se você for ligar para o que os outros falam de você, você nunca vai viver. Eu acho que as pessoas que se incomodam com a sua alegria, se incomodam com você estar bem, querem estar no seu lugar e não podem", iniciou ele.

E continuou: "Então, se eu deixar de viver porque as pessoas falam de mim, me criticam, eu não vou viver. Tenho que viver mais, curtir mais, brincar mais, dançar mais, não vou ligar. Por isso que eu sou o Davi que sou".

Em seguida, o vencedor do reality show da TV Globo ressaltou que não se importar com as críticas é o caminho principal para seguir em paz. "As pessoas perguntam como tenho psicológico para aguentar essas coisas, mas é porque eu não ligo, eu vivo. Só faço viver, porque sei que quando chegar minha hora, vou morrer e não levar nada. Rir para não chorar", concluiu Davi Brito.

Descansem haters 😌 ele não tá nem aí pra vocês 😁@davibritof#TEAMDAVI 🚗🦅 pic.twitter.com/FXFXliPNMk — DAVI BRITO SOURCE 🚗🦅 (@davibritosource) August 19, 2024

Recentemente, o ex-BBB recebeu diversos ataques ao revelar publicamente que, por enquanto, não entrará na faculdade de medicina. De acordo com Davi, apesar de ser o curso de seus sonhos, ele preferiu priorizar outras questões atualmente.

Vale lembrar que os estudos não foram descartados pelo jovem. Em entrevista a apresentadora Rachel Sheherazade, Davi Brito revelou que possui outras profissões em mente além da medicina.

Durante a coletiva de imprensa de seu novo programa na Record, chamado Domingo Record, Rachel revelou quais são os cursos que Davi deseja realizar futuramente. "O Davi quer aproveitar a bolsa de estudos que ganhou para cursar Direito, Contabilidade ou Administração", disse ela.

Veja o que Davi falou sobre desistir da medicina

Recentemente, Davi Brito revelou ao público que não irá mais seguir a carreira de medicina, pelo menos, por enquanto. O influenciador participou do podcast Vem Que Tem, e confessou que tem outros planos para priorizar no momento; confira mais detalhes!