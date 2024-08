Ex-BBB Davi celebra nova conquista ao lado do pai: 'Sonho realizado'

Após revelar que comprou uma casa para o pai, o ex-BBB Davi mostrou o momento em que entregou a chave do imóvel ao familiar

Campeão do BBB 24, Davi Brito celebrou a conquista de mais um sonho! Na terça-feira, 6, o jovem revelou ao público que comprou uma casa especialmente para o pai, o pastor Dermeval Brito, em Salvador, na Bahia. Sem esconder o quanto estava feliz, ele fez questão de mostrar alguns detalhes do imóvel logo após a aquisição.

Ainda na terça-feira, Davi se encontrou com o pai para entregar as chaves da residência diretamente em suas mãos. Através de seus stories no Instagram, o ex-brother registrou Dermeval na porta de entrada do novo lar.

Esbanjando alegria, o ex-BBB posou ao lado do pai e celebrou a novidade: "Casa entregue. Te amo, pai. Mais um sonho realizado", declarou ele na legenda das imagens compartilhadas. Mais cedo, ele havia contado aos fãs o quanto se sentia realizado em proporcionar uma vida melhor aos familiares.

"Estou indo entregar a chave. Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. E agora estou indo entregar a do meu pai. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família, de estar proporcionando conforto e lazer para eles", disse Davi ao revelar a compra da casa.

"E agora estou indo entregar a chave na mão do meu pai e abençoá-lo com a casa. A bíblia diz que quando honramos nosso pai e nossa mãe, nossos dias se prolongam aqui na Terra e Deus nos abençoa cada vez mais", completou o vencedor do BBB 24.

Vale lembrar que Davi Brito já comentou publicamente que decidiu investir parte do prêmio do reality show da TV Globo em imóveis. Além de ajudar a família, ele também comprou uma casa em Salvador, na Bahia, para alugar em temporadas.

Ex-BBB Davi presenteia o pai com casa nova - Reprodução / Instagram

A nova fase na carreira do ex-BBB Davi

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito não esconde o quanto está feliz após iniciar uma nova fase em sua carreira profissional. Nesta quinta-feira, 1, o ex-brother usou as redes sociais para agradecer o apoio e carinho que tem recebido dos fãs.

Através de seu Instagram oficial, Davi também aproveitou para celebrar o contrato com uma casa de apostas. Visivelmente feliz, ele publicou uma imagem mostrando seu nome entre os assuntos mais comentados do site X, antigo Twitter.

"Em plena Olimpíadas, somos o assunto mais comentado do Twitter. Obrigado a todos meus fãs", escreveu ele na legenda da postagem. Raquel Brito, irmã do ex-BBB, também comemorou a nova fase na carreira do famoso; confira mais detalhes!