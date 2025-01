Eliezer enfrenta perrengue em sua mansão com Viih Tube: 'Não é possível'

O influenciador Eliezer usou as redes sociais para compartilhar que está passando por uma situação delicada na mansão em que vive com a família

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar que está passando por uma situação delicada na mansão em que vive com a esposa, a influenciadora digital Viih Tube, e os filhos, Ravi, de 1 mês, e Lua Di Felice, de 1 ano.

Nos stories de seu Instagram, ele contou que a casa foi infestada por ratos e pediu ajuda aos seguidores para resolver a situação. "Ainda é 3 de janeiro e nosso 2025 já tá assim...", iniciou ele, que compartilhou um vídeo mostrando as fezes dos roedores. "A casa foi tomada por ratos".

Ele ainda compartilhou um print de uma mensagem de Viih no grupo do condomínio. "Que seja maravilhoso para todos nós (o ano que segue). Sem cortar o clima kkk mas alguma casa aí também está alastrada de rato? Estamos penando para tirar eles", escreveu ela.

E Eliezer pediu: "Por favor, deixem aqui dicas do que podemos fazer para acabar com esses ratos. Já colocamos ratoeira, gaiola, caixa, túnel. Tô achando que eles escutam a gente e sabem que é armadilha porque não é possível", escreveu ele.

Stories de Eliezer (Reprodução/Instagram)

Viih Tube revela metas para 2025

Viih Tube compartilhou algumas das metas que traçou para si mesma em 2025. Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 02, a mãe de Ravi, de um mês, e Lua Di Felice, de 1 ano, contou que pretende focar em sua saúde.

"Eu não me dou o direito de sair da meta de 2025. Dieta e treino. Já comecei com caminhadas na esteira, estou sem condicionamento físico nenhum. Vou me superando aos poucos, sem pressa nenhuma. Não estou com pressa de emagrecer. Percebi que emagrecer é uma questão de saúde e para o resto da vida Eu quero manter essa vida saudável. Vai dar certo", contou ela.

Nos últimos dias, Viih Tube compartilhou , que está se sentindo quase curada após ser diagnosticada com estresse pós-traumático por conta da situação vivida com o filho, Ravi, que recém-nascido ficou internado na UTI por algumas semanas.

Leia também: Viih Tube abre o jogo sobre o que viveu na UTI com Ravi: 'Ficou por um fio'