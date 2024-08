Daniela Beyruti contou que Silvio Santos tinha um cantinho preferido em sua casa no Morumbi, em São Paulo, e mostrou um pouco do espaço

Vice-presidente do SBT desde 2023 e terceira filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti contou que o pai tinha um cantinho preferido em sua casa no Morumbi, em São Paulo. Durante o programa Câmera Record, da Record TV, ela mostrou um pouco do espaço, que é recheado de memórias em família.

"Eu queria mostrar para vocês um pouquinho de umas curiosidades dessa pessoa incrível. É tipo um sótão que a gente fez de recordação", detalhou. No vídeo, ela mostrou algumas fotos do dono do SBT com a família, além de homenagens ao pai.

"Aqui é uma foto nossa esquiando, era uma coisa que ele gostava de fazer. Essa é bem diferente, foi no Egito que a gente tirou essa foto. Esse quadro também a gente deu para ele, representando um pouco da vida dele, que é muito querido, não só por nós, que somos família, mas parece que ele faz parte da família de quase todos os brasileiros", completou.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Câmera Record (@camerarecord)

Tiago Abravanel recorda hábito inusitado de Silvio Santos: "Ele descobriu"

O ator Tiago Abravanel deu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a morte do avô, o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Durante o papo, ele contou que o veterano gostava de assistir séries e filmes e também passou a fazer compras de itens inusitados na internet.

“A vida dele era assistir televisão, agora no final então, ele assistia séries, filmes. Acho que agora, mais pro fim assim, ele descobriu a internet e tava fazendo compras online. Eu falei assim ‘Quê? Tá comprando on-line?’. Imagina uma pessoa nunca imagina que, do outro lado da tela, o Silvio Santos está comprando um negócio de alguém que tá revendendo”, iniciou ele.

E continuou: “E ele comprava as coisas mais inusitadas”, recordou, antes de ser perguntado pela repórter sobre o objeto diferente. E ele contou: “Aquele tabuleiro que tem as letras assim [Ouija] e conversa com o copo, sabe? Meio místico”, afirmou.